周冬雨變髮空靈外星人 高俊熙穿BURBERRY既美又帥

日前BURBERRY的官方微博釋出了周冬雨拍攝雜誌的照片，以銀白色平頭造型展現了空靈的科幻感，像是外星人降臨，有著清冷乾淨的未來感；而高俊熙（高準熹）近期也詮釋多次BURBERRY，鋪陳她與品牌的友好之路。

身為BURBERRY的品牌代言人，周冬雨身穿2020早春系列單品，登上了大陸版Mini BAZAAR的一月份創刊封面以及ELLE雜誌，前者是攝影師陳漫的大作，拍出周冬雨的冷色調，空靈幽靜，具有未來少女的美感；ELLE雜誌則是以塗鴉系列或西裝、鏤空裙裝，展現周冬雨的灑脫、性感等多種樣貌。品牌首席創意總監Riccardo Tisci將女人多變心情作爲2020早春的靈感發想，以一位身穿動物印花的絲綢衫、披上率性的夾克、手拿鍊帶包的中產階級女性形象展現設計概念。周冬雨也在倫敦詮釋了單排釦Car Coat大衣，源自傳統駕車服裝，採用輕盈的棉質Gabardine經典布料，襯裡飾有最先用於六○年代的Vintage格紋，手上拿的則是全新的Cube手袋。