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周冬雨變髮空靈外星人 高俊熙穿BURBERRY既美又帥

2020-01-04 18:49聯合報 記者楊詩涵／即時報導

日前BURBERRY的官方微博釋出了周冬雨拍攝雜誌的照片，以銀白色平頭造型展現了空靈的科幻感，像是外星人降臨，有著清冷乾淨的未來感；而高俊熙（高準熹）近期也詮釋多次BURBERRY，鋪陳她與品牌的友好之路。

身為BURBERRY的品牌代言人，周冬雨身穿2020早春系列單品，登上了大陸版Mini BAZAAR的一月份創刊封面以及ELLE雜誌，前者是攝影師陳漫的大作，拍出周冬雨的冷色調，空靈幽靜，具有未來少女的美感；ELLE雜誌則是以塗鴉系列或西裝、鏤空裙裝，展現周冬雨的灑脫、性感等多種樣貌。品牌首席創意總監Riccardo Tisci將女人多變心情作爲2020早春的靈感發想，以一位身穿動物印花的絲綢衫、披上率性的夾克、手拿鍊帶包的中產階級女性形象展現設計概念。周冬雨也在倫敦詮釋了單排釦Car Coat大衣，源自傳統駕車服裝，採用輕盈的棉質Gabardine經典布料，襯裡飾有最先用於六○年代的Vintage格紋，手上拿的則是全新的Cube手袋。

花押字條紋環保帆布Cube包顧名思義為方形輪廓，推出中型、小型，靈感來自保齡球包，以花押字條紋環保帆布、小牛皮飾邊重新打造；高俊熙IG發文則是拿著同系列花押字條紋環保帆布肖像托特包，搭襯刺繡襯衫，展現她既女性化又不失帥氣的特質。

中型花押字條紋環保帆布Cube手袋，售價69,000元。圖／取自BURBERRY...
中型花押字條紋環保帆布Cube手袋，售價69,000元。圖／取自BURBERRY官網
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攝影師陳漫拍攝的Mini BAZAAR一月份創刊封面以周冬雨表現未來少女的空靈。...
攝影師陳漫拍攝的Mini BAZAAR一月份創刊封面以周冬雨表現未來少女的空靈。圖／取自微博
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花押字條紋環保帆布肖像托特包，售價38,900元。圖／取自BURBERRY官網
花押字條紋環保帆布肖像托特包，售價38,900元。圖／取自BURBERRY官網
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大陸版ELLE雜誌一月號中，周冬雨演繹BURBERRY 2020早春鏤空裙裝。圖...
大陸版ELLE雜誌一月號中，周冬雨演繹BURBERRY 2020早春鏤空裙裝。圖／取自微博
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攝影師陳漫拍攝的Mini BAZAAR一月號，周冬雨身穿BURBERRY 202...
攝影師陳漫拍攝的Mini BAZAAR一月號，周冬雨身穿BURBERRY 2020早春系列。圖／取自微博
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高俊熙身上披著BURBERRY的TB花押字系列服裝。圖／取自IG
高俊熙身上披著BURBERRY的TB花押字系列服裝。圖／取自IG
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高俊熙在IG秀出花押字條紋環保帆布肖像托特包，售價38,900元。圖／取自IG
高俊熙在IG秀出花押字條紋環保帆布肖像托特包，售價38,900元。圖／取自IG
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周冬雨帥穿BURBERRY西裝拍攝大陸版ELLE雜誌。圖／取自微博
周冬雨帥穿BURBERRY西裝拍攝大陸版ELLE雜誌。圖／取自微博
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周冬雨穿BURBERRY 2020早春拍攝大陸版ELLE雜誌。圖／取自微博
周冬雨穿BURBERRY 2020早春拍攝大陸版ELLE雜誌。圖／取自微博
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高俊熙在IG秀出花押字條紋環保帆布肖像托特包，售價38,900元。圖／取自IG
高俊熙在IG秀出花押字條紋環保帆布肖像托特包，售價38,900元。圖／取自IG
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周冬雨在倫敦穿The Pimlico Car Coat大衣65,000元，搭配中...
周冬雨在倫敦穿The Pimlico Car Coat大衣65,000元，搭配中型花押字條紋環保帆布Cube包69,000元。圖／BURBERRY提供
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高俊熙身上披著BURBERRY的TB花押字系列服裝。圖／取自IG
高俊熙身上披著BURBERRY的TB花押字系列服裝。圖／取自IG
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