新年大紅添好運！8款「紅色系香水」視覺、嗅覺都討喜

紅色象徵著熱情與幸運，更是農曆春節少不了的應景吉祥色彩，除了居家布置、採購新衣，也別忘了在梳妝台或桌上放一瓶紅色系香水，不僅為視覺增添喜氣，自己喜歡的香氣更能讓你神采飛揚，以下這8款紅色系香水快放入口袋名單！

● GUCCI BLOOM AMBROSIA DI FIORI花悅馥意女性淡香精

傳說的仙饌蜜酒（ambrosia）是古希臘諸神盛宴上的美酒，據説凡人喝下之後可長生不老，GUCCI BLOOM花悅系列最新香氛以此命名，更添一抹奇幻想像。GUCCI花悅馥意女性淡香精的香調就像一座芬芳馥郁的花園，一改以往前調、中調和基調的金字塔式香氛結構，茉莉花蕊精萃、晚香玉、使君子、大馬士革玫瑰和天鵝絨鳶尾草等高貴珍稀的花香調頃刻釋放，瞬間感受繁花盛放的香氣。

GUCCI花悅馥意女性淡香精將復古懷舊塗料瓷器瓶身穿上勃根地深紅色，搭配柔粉色的經典標誌，外包裝盒以淡粉色調襯托臘葉印花圖案，在新的一年更顯春意盎然。

●CK One中性淡香水金鼠限量版

經典中性香水CK One首次變身金鼠限量版包裝，鮮豔紅色透明瓶身、紅色瓶蓋搭配瓶身上的金色鼠年圖騰，包裝盒也採用相同的喜氣設計，絕對是2020金鼠年最值得入手的收藏之一，佛手柑與橙花打造的柑橘花香調，散發令人愉悅的清新感，用來送禮也很體面。

●GUERLAIN嬌蘭帝王香水金燦紅緋新年限量版

由嬌蘭創辦人皮耶．馮索．巴斯卡．嬌蘭特別為拿破崙三世妻子尤金妮皇后（Empress Eugénie）調配的第一代帝王香水，以檸檬、佛手柑、鮮香柑橘、苦橙葉調和出含蓄優雅的花香柑橘調，為嬌蘭創辦人贏得「御用調香師」的盛名，在獲授權發售之前，這款香水一直都是尤金妮皇后獨享。嬌蘭在2020年新春推出帝王香水金燦紅緋新年限量版，奢華紅瓶搭配經典的金蜂圖騰，不僅散發強大的帝王氣場，更為正能量及好兆頭加持。另一款花草水語晨霧玫瑰淡香水也推出金燦紅緋新年限量版。

●Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait水晶之燄香精版

Maison Francis Kurkdjian（簡稱MFK）Baccarat Rouge 540 Extrait水晶之燄香精版嚴選多款頂級香料，埃及茉莉花、番紅花的花香調搭配摩洛哥苦杏仁、雪松，後調轉為木質麝香與龍涎香，Baccarat紅水晶色調的瓶身也很迷人。即日起至1月31日於Maison Francis Kurkdjian購買70ml香水，可以8折優惠加購身體系列或香氛蠟燭；消費滿5,000元可獲得「鼠來報吉祥」刮刮樂一張，有機會刮中折價券或隨身小香，數量有限送完為止。

●NINA RICCI太妃甜心女性淡香水

蘋果咬一口的瓶身設計實在太可愛！NINA RICCI太妃甜心女性淡香水將品牌經典的蘋果香水瓶身換上紅色糖霜，和蘋果的白色柔軟內裡形成鮮明對比，瓶頸繫上紅白編織的緞帶，就像一個太妃糖蘋果，覆盆子、檸檬、梔子花、野薑花交織出的花果香調十分討喜，後調還聞得到一絲脆脆的焦糖味。這款香水不僅放在桌上超吸睛，情人節送禮也很討喜。

●Carolina Herrera Good Girl女性淡香精耀金限量版2020新春限定包裝

Carolina Herrera Good Girl女性淡香精系列以長達5吋的高跟鞋造型瓶身，傳達 「女人當自強」的理念。全新的Good Girl女性淡香精耀金限量版，在高跟鞋瓶身上灑滿閃耀金粉，搭配纖細螺紋金色細腳鞋跟，東方花香調運用杏仁及咖啡香氣，搭配白色沙巴茉莉、晚香玉的花香，不論視覺或嗅覺都享受。2020新春限定包裝1月8日起於台北忠孝SOGO、 台北站前新光三越、台中中友的盧亞香水專櫃限量販售。

●NARCISO炙熱情蜜香水

NARCISO炙熱情蜜香水在簡約透明的立方體香水瓶中，透出深邃的緋紅性感光芒，在一票紅色系香水中更顯耀眼，麝香木質花香調由玫瑰 、鈴蘭做開端，中調是廣受喜愛的麝香，尾調轉為琥珀、雪松木的優雅香氣。

●VERSACE愛神．火焰男性淡香精