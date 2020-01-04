愛海洋 全新雅典鎚頭鯊計時碼表 帥氣再出巡
據地球面積71%的海洋，箇中生態無所不有，自成一大千曼妙生態。其中雙眼位於頭部兩側的「鎚頭鯊（Sphyrna lewini）」又名斧頭鯊、路氏雙髻鯊，又以其特殊造型，為人印象深刻。雅典Ulysse Nardin從2018年起已經推出數款以鯊魚之名的聯名表款，今年則再度帶來了全新的限量版鎚頭鯊潛水計時腕表。
這款新版的限量版鎚頭鯊潛水計時腕表，是以Diver潛水計時碼錶為基礎，但改以藍、紅二色當成視覺主軸。藍色表面上，鮮紅色的Hammerhead Shark銘記於十二點鐘方向雅典Ulysse Nardin的字樣正下方。由於表款具有300米防水性能，為了提升在深海中低光源的閱讀性，時標、指針都刻意加粗、並飾以夜光塗料。
表圈外圈的0至20分鐘被刻意標示出分鐘刻度，這樣的設計是為了提醒配戴者：在潛水時應留意氧氣瓶中的安全時間，同時表底蓋則刻上了一只生猛有力的鎚頭鯊圖像。那麼驅動這只腕表的動力來源為何？雅典自製的UN-150自動上鏈機芯，讓這「鎚頭鯊」具備了防磁的矽游絲，並能在機芯滿鏈之後持續運行48小時。44毫米的鈦合金表殼讓它霸氣十足，但卻又有輕巧份量，戴在手上卻不嫌重，一如鎚頭鯊在海洋中靈巧悠遊、霸氣巡航。
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