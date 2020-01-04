愛海洋 全新雅典鎚頭鯊計時碼表 帥氣再出巡

據地球面積71%的海洋，箇中生態無所不有，自成一大千曼妙生態。其中雙眼位於頭部兩側的「鎚頭鯊（Sphyrna lewini）」又名斧頭鯊、路氏雙髻鯊，又以其特殊造型，為人印象深刻。雅典Ulysse Nardin從2018年起已經推出數款以鯊魚之名的聯名表款，今年則再度帶來了全新的限量版鎚頭鯊潛水計時腕表。

這款新版的限量版鎚頭鯊潛水計時腕表，是以Diver潛水計時碼錶為基礎，但改以藍、紅二色當成視覺主軸。藍色表面上，鮮紅色的Hammerhead Shark銘記於十二點鐘方向雅典Ulysse Nardin的字樣正下方。由於表款具有300米防水性能，為了提升在深海中低光源的閱讀性，時標、指針都刻意加粗、並飾以夜光塗料。