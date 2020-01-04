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鋼彈迷逛起來！「GUNDAM X APPAREL鋼彈潮牌快閃店」聯名飛行夾克帥度破表

2020-01-04 14:31聯合報 記者陳立儀／即時報導

鋼彈迷引頸期盼的「機動戰士鋼彈40周年企畫」熱潮延燒到台灣，1月7日至1月20日於台北三創生活園區1F舉辦的「GUNDAM X APPAREL鋼彈潮牌快閃店」，推出多款日本空運來台的鋼彈周邊商品，除了祭出前陣子在日本大賣的「機動戰士鋼彈」40周年紀念漸層圖樣T恤、「BEYOND」圖樣帽T之外，還有鋼彈潮牌「STRICT－G」與軍事時尚品牌「ALPHA INDUSTRIES」跨界聯名的MA－1飛行夾克，以及STRICT－G聯名服飾、包包、飾品等，尤其是兩款MA－1「機動戰士鋼彈」40周年紀念飛行夾克帥度破表。

由STRICT－G與ALPHA INDUSTRIES聯名推出的MA－1「機動戰士鋼彈」40周年紀念飛行夾克共有「地球連邦軍」、「吉翁軍」兩款，「地球連邦軍」款採用銀色主體加上地球連邦軍標誌的繡章，「吉翁軍」款採用卡其色系，兩款皆可反穿，反穿背面印上了發生飛行意外時可證明身分、尋求緊急保護的「血幅」設計，除了快閃店之外，活動期間也將於台灣萬代南夢宮官方網路商店PREMIUM BANDAI同步販售。

STRICT－G「機動戰士鋼彈」40周年紀念漸層圖樣T恤以金屬亮片印刷和宇宙漸層設計的圖騰，將來自機動戰士鋼彈UC的「鋼彈&獨角獸鋼彈」、「夏亞專用薩克II&新安州」跨時空拼貼而成，展現潮牌與鋼彈結合的流行元素；以「機動戰士鋼彈」40周年企畫概念「BEYOND」為基礎推出的帽T和毛巾由日本空運來台，首度在台販售。

除了各式40周年限定聯名款之外，快閃店也推出STRICT－G與PORTER、manhattan portage、ALPHA、EDWIN、NEW Era®、gravevault等聯名商品。1月7日至1月20日至台北三創1樓的「GUNDAM X APPAREL鋼彈潮牌快閃店」、6樓的「The Gundam Base Taiwan」領取集點卡、蒐集印章，並公開分享指定貼文後出示集點卡和手機畫面就可獲得限量貼紙；活動期間加入PREMIUM BANDAI的LINE@，可下載鋼彈限定手機桌布，

台灣萬代南夢宮官方網路商店 PREMIUM BANDAI也將於活動期間獨家販售「機動戰士Z鋼彈」百式系列與「機動戰士鋼彈」夏亞徽章系列商品。

STRICT－G X ALPHA MA－1「機動戰士鋼彈」40周年紀念飛行夾克－...
STRICT－G X ALPHA MA－1「機動戰士鋼彈」40周年紀念飛行夾克－吉翁軍款式。圖／台灣萬代南夢宮提供
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STRICT－G X ALPHA MA－1「機動戰士鋼彈」40周年紀念飛行夾克－...
STRICT－G X ALPHA MA－1「機動戰士鋼彈」40周年紀念飛行夾克－吉翁軍款式。圖／台灣萬代南夢宮提供
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「機動戰士鋼彈」40周年紀念BEYOND圖樣帽T。圖／台灣萬代南夢宮提供
「機動戰士鋼彈」40周年紀念BEYOND圖樣帽T。圖／台灣萬代南夢宮提供
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「機動戰士Z鋼彈」百式系列以「金色百式」發想，推出一系列周邊商品。圖／台灣萬代南...
「機動戰士Z鋼彈」百式系列以「金色百式」發想，推出一系列周邊商品。圖／台灣萬代南夢宮提供
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「機動戰士Z鋼彈」百式系列以「金色百式」發想，推出一系列周邊商品。圖／台灣萬代南...
「機動戰士Z鋼彈」百式系列以「金色百式」發想，推出一系列周邊商品。圖／台灣萬代南夢宮提供
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「機動戰士Z鋼彈」百式系列以「金色百式」發想，推出一系列周邊商品。圖／台灣萬代南...
「機動戰士Z鋼彈」百式系列以「金色百式」發想，推出一系列周邊商品。圖／台灣萬代南夢宮提供
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STRICT－G「機動戰士鋼彈」40周年紀念漸層圖樣T恤。圖／台灣萬代南夢宮提供
STRICT－G「機動戰士鋼彈」40周年紀念漸層圖樣T恤。圖／台灣萬代南夢宮提供
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「機動戰士鋼彈40周年企畫」熱潮延燒到台灣，台灣萬代南夢宮1月7日至1月20日於...
「機動戰士鋼彈40周年企畫」熱潮延燒到台灣，台灣萬代南夢宮1月7日至1月20日於台北三創生活園區1F推出「GUNDAM X APPAREL鋼彈潮牌快閃店」。圖／台灣萬代南夢宮提供
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「機動戰士鋼彈」夏亞徽章系列以專屬標誌和紅白配色，推出一系列周邊商品。圖／台灣萬...
「機動戰士鋼彈」夏亞徽章系列以專屬標誌和紅白配色，推出一系列周邊商品。圖／台灣萬代南夢宮提供
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STRICT－G X ALPHA MA－1「機動戰士鋼彈」40周年紀念飛行夾克－...
STRICT－G X ALPHA MA－1「機動戰士鋼彈」40周年紀念飛行夾克－地球連邦軍款式。圖／台灣萬代南夢宮提供
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STRICT－G X ALPHA MA－1「機動戰士鋼彈」40周年紀念飛行夾克－...
STRICT－G X ALPHA MA－1「機動戰士鋼彈」40周年紀念飛行夾克－地球連邦軍款式。圖／台灣萬代南夢宮提供
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