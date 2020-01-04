罪夢者小鮮肉三枚 卡地亞豹影迷蹤派對再聚首

去年在Netflix公開播映、台灣自製影集《罪夢者》雖評價兩極，但仍於近期持續掀起討論熱議。而劇中三位重要演員許光漢、王柏傑與章立橫，則於昨日再聚首，同場出席了Cartier於遠百信義A13舉辦的Into the Wild「豹影迷蹤」派對。派對上除有ØZI以演唱將活動帶入高潮，而展出的美洲豹系列珠寶與出席的名人名媛，更為台北寫下了華麗優雅的性感一夜。

許光漢除了在《罪夢者》中戲份吃重，近期更演出金馬影展大熱門《陽光普照》，演出精彩令人印象深刻。出席時他身穿具有流蘇裝飾的寬版白襯衫外罩藍色夾克，並配戴了卡地亞的Ballon Bleu de Cartier藍色腕表，呼應斯文形象。他同時也觀察，美洲豹的呈現有具象也有抽象，而則他特別鍾意形而上的美洲豹。章立衡則以一身復古、老派風格的格紋西裝現身，搭配雕花皮鞋，散發宛如美洲豹的優雅風範。