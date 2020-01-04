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罪夢者小鮮肉三枚 卡地亞豹影迷蹤派對再聚首

2020-01-04 13:02聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

去年在Netflix公開播映、台灣自製影集《罪夢者》雖評價兩極，但仍於近期持續掀起討論熱議。而劇中三位重要演員許光漢、王柏傑與章立橫，則於昨日再聚首，同場出席了Cartier於遠百信義A13舉辦的Into the Wild「豹影迷蹤」派對。派對上除有ØZI以演唱將活動帶入高潮，而展出的美洲豹系列珠寶與出席的名人名媛，更為台北寫下了華麗優雅的性感一夜。

許光漢除了在《罪夢者》中戲份吃重，近期更演出金馬影展大熱門《陽光普照》，演出精彩令人印象深刻。出席時他身穿具有流蘇裝飾的寬版白襯衫外罩藍色夾克，並配戴了卡地亞的Ballon Bleu de Cartier藍色腕表，呼應斯文形象。他同時也觀察，美洲豹的呈現有具象也有抽象，而則他特別鍾意形而上的美洲豹。章立衡則以一身復古、老派風格的格紋西裝現身，搭配雕花皮鞋，散發宛如美洲豹的優雅風範。

而王柏傑則以全身黑色造型現身，正與身上的黃金珠寶飾品：像西裝領片上的Juste un Clou胸針、與手上碩大的Panthère de Cartier美洲豹戒指呈現強烈反差。而他也特別提到其實早在19歲出道時已經看過手上的美洲豹豹首戒指，能在這個場合重新戴上，直呼「很有緣份」。

王柏傑大秀手上Cartier豹頭戒指，並大呼與卡地亞的緣分不淺。圖╱記者蘇健忠攝...
王柏傑大秀手上Cartier豹頭戒指，並大呼與卡地亞的緣分不淺。圖╱記者蘇健忠攝影
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造型走復古風格的章立衡，配戴了Cartier Santos Dumont腕表。圖...
造型走復古風格的章立衡，配戴了Cartier Santos Dumont腕表。圖╱Cartier提供。
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許光漢除了在影集《罪夢者》中演出、同時也在電影《陽光普照》中有亮眼表現。圖╱Ca...
許光漢除了在影集《罪夢者》中演出、同時也在電影《陽光普照》中有亮眼表現。圖╱Cartier提供。
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金曲最佳新人ØZI也為當晚派對炒熱氣氛。圖╱記者蘇健忠攝影
金曲最佳新人ØZI也為當晚派對炒熱氣氛。圖╱記者蘇健忠攝影
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西裝珠寶

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