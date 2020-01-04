認得出來這是木村光希嗎？六○年代復古迷情造型太獨特

隨著16歲木村光希（Kōki,）成為時尚寵兒，加上資深偶像木村拓哉演出日劇「Grand Maison 東京（グランメゾン東京／台譯「天才主廚餐廳」、「型男主廚三星夢」）」聲勢浩大，木村一家的光芒大鳴大放，Harper’s BAZAAR國際中文版也為了慶祝30周年，以木村光希登上2020年初始的1月號封面，讓人看到完全不一樣的木村光希。

傳聞星媽工藤靜香對於木村光希的妝髮、造型都會提出高見，因此年僅16歲的木村光希常常會出現令人費解的成熟造型，或許也來自母親心中對於自身流行年代的緬懷，也讓木村光希有多方嘗試；這次以六○年代的假雙眼線風潮拍攝封面，有著迷情時尚的氛圍，她每次現身都展現不同的風格，讓人驚喜，這次的典雅復古主題，她以標誌性的眼線、頭巾、髮型點出了整體造型，穿了GIVENCHY的洋裝、LOEWE高跟鞋，搭襯浮誇的墨鏡，甚為搶眼。