急難狀況救命必知！手機用這五招精準快速分享座標資訊

平常大家有時會過度擔心的手機定位疑慮，在真的遇到急難狀況的時候，反而很有可能是救命的關鍵！可幫助用戶立刻將GPS定位座標傳送給親友或救援單位，就有機會更快得到援助。

如果是iPhone使用者，內建的「指南針」App就最簡單好用，點開直接顯示方向、經緯度、所在區域、海拔等資訊，除了可直接截圖分享、點一下直接跳到Apple地圖，長按經緯度資訊還能直接拷貝文字，在訊號不好的地方可以更快透過訊息傳送出去。

另外，不管哪個系統的使用者，平常應該都有使用Google地圖，打開之後可先點右下角的定位標示讓手機重新抓取定位，然後長按所在地位置，地圖上就會出現紅色圖釘圖示。若使用Android手機，頂端的搜尋框會直接列出座標，iPhone用戶則可拉出下方選單查看座標位置，或是兩者都可以透過頁面右下方的「分享」直接將座標位置拷貝或傳送給其他聯絡人。

但若是使用Android手機，就不是每個品牌都有內建指南針應用程式，這時候除了可以透過Google地圖，也建議平常就先從Google Play搜尋「指南針」、「羅盤」關鍵字，下載相關App備用。推薦有內建求救報案功能的「台灣大地羅盤」，或是介面簡單且容易將資訊分享到不同社群的「指南針」。

如果平常很少使用，指南針精準度低，開啟程式後手機也會跳出校準的指示，建議先校準之後再定位會更準確。另外，若在手機訊號不佳的地方，抓取座標資訊前也建議可先將手機改為「飛航模式」，確保使用的是衛星定位的GPS資訊，避免被基地台訊號干擾定位精準度。

其實LINE裡面也內建傳送「位置資訊」的功能，但因為在手機訊號不夠強的時候，LINE的定位可能會有很大誤差，所以這功能建議用於平常與朋友相約、有明確地標的時候就好，荒郊野外或是緊急狀況下較不建議使用。