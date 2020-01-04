親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

急難狀況救命必知！手機用這五招精準快速分享座標資訊

2020-01-04 00:57聯合報 記者黃筱晴／即時報導

平常大家有時會過度擔心的手機定位疑慮，在真的遇到急難狀況的時候，反而很有可能是救命的關鍵！可幫助用戶立刻將GPS定位座標傳送給親友或救援單位，就有機會更快得到援助。

如果是iPhone使用者，內建的「指南針」App就最簡單好用，點開直接顯示方向、經緯度、所在區域、海拔等資訊，除了可直接截圖分享、點一下直接跳到Apple地圖，長按經緯度資訊還能直接拷貝文字，在訊號不好的地方可以更快透過訊息傳送出去。

另外，不管哪個系統的使用者，平常應該都有使用Google地圖，打開之後可先點右下角的定位標示讓手機重新抓取定位，然後長按所在地位置，地圖上就會出現紅色圖釘圖示。若使用Android手機，頂端的搜尋框會直接列出座標，iPhone用戶則可拉出下方選單查看座標位置，或是兩者都可以透過頁面右下方的「分享」直接將座標位置拷貝或傳送給其他聯絡人。

但若是使用Android手機，就不是每個品牌都有內建指南針應用程式，這時候除了可以透過Google地圖，也建議平常就先從Google Play搜尋「指南針」、「羅盤」關鍵字，下載相關App備用。推薦有內建求救報案功能的「台灣大地羅盤」，或是介面簡單且容易將資訊分享到不同社群的「指南針」。

如果平常很少使用，指南針精準度低，開啟程式後手機也會跳出校準的指示，建議先校準之後再定位會更準確。另外，若在手機訊號不佳的地方，抓取座標資訊前也建議可先將手機改為「飛航模式」，確保使用的是衛星定位的GPS資訊，避免被基地台訊號干擾定位精準度。

其實LINE裡面也內建傳送「位置資訊」的功能，但因為在手機訊號不夠強的時候，LINE的定位可能會有很大誤差，所以這功能建議用於平常與朋友相約、有明確地標的時候就好，荒郊野外或是緊急狀況下較不建議使用。

最重要的是，以上所有方法可以使用的前提，就是平常就要把手機設定裡的GPS定位功能開啟。另外，遇到緊急狀況，也別忘了可以撥打119、110，若訊號不佳時，手機還可打112緊急救難專線求救。

Android版用戶還可預先透過Google Play下載「台灣大地羅盤」等具有...
Android版用戶還可預先透過Google Play下載「台灣大地羅盤」等具有指南針功能的應用程式。記者黃筱晴／攝影
分享
iPhone內建的「指南針」App簡單好用，打開即定位，還可直接拷貝座標分享。記...
iPhone內建的「指南針」App簡單好用，打開即定位，還可直接拷貝座標分享。記者黃筱晴／攝影
分享
Android版Google地圖設定圖釘標示後，也可立即查看並分享座標資訊。記者...
Android版Google地圖設定圖釘標示後，也可立即查看並分享座標資訊。記者黃筱晴／攝影
分享
若指南針定位不夠精準，手機也會出現校準的指示。記者黃筱晴／攝影
若指南針定位不夠精準，手機也會出現校準的指示。記者黃筱晴／攝影
分享
iOS版Google地圖設定圖釘標示後，透過「分享」鍵即可快速進行拷貝、傳送等操...
iOS版Google地圖設定圖釘標示後，透過「分享」鍵即可快速進行拷貝、傳送等操作。記者黃筱晴／攝影
分享

LINE基地台品牌

延伸閱讀

「米家智慧攝影機漏洞」小米回應了！修復並確認...

小米智慧攝影機拍到別人家？Google暫時封...

不僅便利、安全、更好玩的Philips Hu...

測試版Microsoft Edge瀏覽器 微...

黑鷹失事女記者求援 雪羊籲勿用Line定位易...

敢回顧嗎？教你找出十年前Google搜尋紀錄

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

盆菜、佛跳牆帶回家！「十二粵」經典粵式年菜上桌

2020-01-04 01:14

2019美旅大事件／台灣珍奶 吃遍全球 商機300億

2020-01-04 00:54

圖坦卡門展攜手World Gym 法老變肌肉猛男

2020-01-03 22:39

年前換購大家電趁現在！全國電子「買指定款電視滿額」豪送伊萊克斯、Dyson吸塵器

2020-01-03 19:52

LV上市超美無線耳機共5款顏色 充飽電可運作30小時

2020-01-03 17:51

挑戰巧克力控味蕾！全聯X馬辣火鍋聯名麻辣蛋糕

2020-01-03 17:08

磊山十年有成 匯聚公益團體讓愛無限傳遞

2020-01-03 16:20

「2020搖搖滾滾音樂節」盧廣仲、蛋堡Soft、Leo王等超強陣容一次到位

2020-01-03 15:54

農曆年生肖討喜金鼠 化身生活風格精品

2020-01-03 15:53

美式連鎖餐飲「双聖」內湖店歇業！盛極一時 僅存一家

2020-01-03 15:51

去年3天賣光！LEGO樂高「舞獅」新年盒組開賣首日百人排隊搶買 放大30倍樂高廟會超好拍

2020-01-03 14:20

過年前先治癒「好媳婦病」！ 媳婦，也是別人家的掌上明珠

2020-01-03 13:05

鐵粉必收！Jo Malone新年限定版「英國梨與小蒼蘭」流蘇紅瓶美翻

2020-01-03 12:38

香雞排、珍珠奶茶穿上身 台味翻轉變潮味

2020-01-03 12:12

U值媒／BTS造訪過的咖啡店 粉絲來釜山必踩景點

2020-01-03 12:04

蕭敬騰帥穿GUCCI新春米奇短褲登台 毛絨拖鞋讓人想立馬刷回家

2020-01-03 11:55

跨時空的沉浸體驗 邀你進入神秘的「明日俱樂部」

2020-01-03 11:27

孔曉振奪KBS演技大獎 喜戴伯爵珠寶 魅力錦上添花

2020-01-03 11:20

KARL LAGERFELD過新年 找來鼠對頭的貓

2020-01-03 10:58

「帝王蟹天丼」霸氣開賣 全台6間門市都吃得到

2020-01-03 10:26

把書展、藝博會當教室 文化體驗教育正崛起

2020-01-03 04:22

年節送禮 「港式禮盒」傳統、喜氣又大方

2020-01-03 00:15

連續15天買一送一！吉豚屋「合格套餐」幫考生祈福

2020-01-02 23:54

AKACHEN 珠寶 看見宋代美學

2020-01-02 23:42

幾歲生日就送幾隻蝦！「蟹舞」超狂慶生 1月壽星獨享

2020-01-02 20:58

搶攻會員經濟！7-11「OPEN POINT點數」指定支付可折抵消費 還有新年刮刮樂遊戲

2020-01-02 19:39

韓庚帥穿訂製西裝娶回盧靖姍 網「我已經在期待寶寶的顏值了！」

2020-01-02 18:20

陳奕迅也來吃！香港「華星冰室」登台 11款台灣限定餐

2020-01-02 18:13

關於美洲豹 你應該知道的五款Cartier珠寶

2020-01-02 17:44

吃臘八粥了嗎？ 溫補脾腎的冬季甜品

2020-01-02 17:38

過年前買起來！屈臣氏推「1元開運政策」、日藥本舖熱銷商品挑戰最低價

2020-01-02 17:36

追夢音樂劇《台灣有個好萊塢》本週國家戲劇院盛情開演

2020-01-02 17:24

鐘表品牌比拚工藝 生動靈鼠躍上表面

2020-01-02 16:58

拚年貨節！蝦皮購物邀米奇助陣、淘寶台灣有請大甲媽祖親臨駐駕

2020-01-02 16:42

Angelababy帽T搭紗裙揪可愛 和秀智、孫燕姿穿DIOR比美

2020-01-02 16:22

momo購物網2019年「10大熱銷品」！舒潔衛生紙、iPhone、Ariel洗衣膠囊再上榜

2020-01-02 16:11

金光閃閃好喜氣! 一〇八抹茶推春節必吃3款抹茶甜點

2020-01-02 16:08

迎金鼠年！快時尚齊賣萌 米奇米妮變身可愛髮箍與背包

2020-01-02 15:33

PANTONE 2020經典色好燒 藍色腕表氣質一整年

2020-01-02 15:11
看更多

熱門文章

美式連鎖餐飲「双聖」內湖店歇業！盛極一時 僅存一家

2020-01-03 15:51

許多上班族還不知道！今年春節假期比往年「早一天」

2020-01-03 13:45

搜救菁英親身說法！山林遇難別急 「這東西」能救你一命

2020-01-03 09:00

喝優酪乳「眉角」多 喝完要刷牙 喝錯時機好菌會被滅門

2020-01-03 18:17

帶男友陪爸媽逛好市多 幾個舉動讓媽媽讚：可以嫁了

2020-01-03 15:24

路上電動機車太盛行 他揭這點隱憂：實在太危險

2020-01-03 19:16

吳德榮：下周三冷空氣南下 北台灣明顯轉冷

2020-01-03 07:47

咖啡廳工作帶星巴克咖啡上班 他遭老闆痛罵開除

2020-01-03 21:33

小孟塔羅：想賺錢看這兒！測2020發大財指數？

2020-01-03 10:07

飼主過世貓咪陷入哀傷 印尼大學生揪心貼文瘋傳

2020-01-03 09:53

減重秘笈！營養師：下午3點前吃完午餐熱量消耗最快

2020-01-03 13:57

影／台鐵成追線今通車 中部山線海線串連追分成功

2020-01-03 11:29

去年3天賣光！LEGO樂高「舞獅」新年盒組開賣首日百人排隊搶買 放大30倍樂高廟會超好拍

2020-01-03 14:20

飯店提供「貓狗陪睡」服務！喜歡就帶回家 成功促成33對

2020-01-03 15:32

蘇花改通車春節估湧上萬輛車 花蓮闢臨時停車場備接駁

2020-01-03 10:49

環島鐵路一周六小時 交通部計畫2030年要辦到

2020-01-03 20:08

YouBike 2.0試辦計畫 15日啟動

2020-01-03 11:19

1月星座塔羅運勢：巨蟹靜待時機 水瓶充滿希望

2020-01-03 12:07

【為母心情】陳惠玲／沙漏時光

2020-01-03 06:00

韓國瑜白皮書也推環島鐵路網 交部版本林佳龍核定

2020-01-03 16:14

【祖孫之間】軟刺蝟／白花油

2020-01-03 06:00

高雄連3年PM2.5最高 屏東居次

2020-01-03 00:00

挑戰巧克力控味蕾！全聯X馬辣火鍋聯名麻辣蛋糕

2020-01-03 17:08

過年前先治癒「好媳婦病」！ 媳婦，也是別人家的掌上明珠

2020-01-03 13:05

全台首例智慧無人巴士 3月將在淡海輕軌崁頂接駁至影城

2020-01-03 12:51

上午時段酒駕變多 交部呼籲別輕忽「隔夜醉」

2020-01-03 11:56

LV上市超美無線耳機共5款顏色 充飽電可運作30小時

2020-01-03 17:51

【我愛一個人煮-97】太陽臉／米粉三吃與鴨肉冬粉

2020-01-03 06:00

香雞排、珍珠奶茶穿上身 台味翻轉變潮味

2020-01-03 12:12

「帝王蟹天丼」霸氣開賣 全台6間門市都吃得到

2020-01-03 10:26

連續15天買一送一！吉豚屋「合格套餐」幫考生祈福

2020-01-02 23:54

年節送禮 「港式禮盒」傳統、喜氣又大方

2020-01-03 00:15

5萬株多彩花海隨風搖！台北賞花秘境「捷運就能到」

2020-01-03 23:36

如何喝光玉米湯罐裡的玉米 達人獻計「壓一下就好」

2020-01-03 15:28

氣象局：周末北台灣水氣增 下周三降溫

2020-01-03 09:10

「報時光」凝聚十萬粉絲懷舊 分享歷史動人時刻不停歇

2020-01-03 17:09

台東利稻小熊脫逃 林務局監控搜尋

2020-01-03 19:35

過度運動愛飲酒要小心！德國男忽視疼痛造成關節壞死

2020-01-03 12:50

僅1680枚！迪士尼首度發行全球限量「鼠年」生肖紀念幣

2020-01-03 10:15

蕭敬騰帥穿GUCCI新春米奇短褲登台 毛絨拖鞋讓人想立馬刷回家

2020-01-03 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top