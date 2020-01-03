博恩神秘演出 「台灣有個好萊塢」挾金馬威力再登台

用在地的話，講在地的故事。憑去年金馬獎頒獎典禮一炮而紅的「台灣有個好萊塢」，本周末重新搬上國家戲劇劇院，帶領觀眾重返1960年，有著「台灣好萊塢」之稱的北投台語片場，喚起跨世代的追夢記憶。

「台灣有個好萊塢」由瘋戲樂工作室製作，集合影視演員苗可麗、孫可芳、羅北安、劉亮佐、管罄與實力派音樂劇演員林玟圻、林家麒、竺定誼、劉廷芳、蔡邵桓等，帶領觀眾重返1960年，有著「台灣好萊塢」之稱的北投台語片場。劇中以電影產業為背景，看男女主角孫可芳、林玟圻如何在現實與理想裡，努力找到自己的路，發出自己的聲音。

「夢想是甘中帶苦，生活是苦中帶甘。」觸動人心的歌曲與熱血的情節，將「台灣有個好萊塢」帶上第56屆金馬獎舞台，成為今年典禮開場演出，。而在2020年國家戲劇院版的「台灣有個好萊塢」舞台上，製作團隊也準備了彩蛋：除了由國家電影中心授權的經典台語片片段讓影迷尋寶，由台灣字體設計團隊「justfont」開發的「金萱那提」字體，也將以台語文字出現在舞台兩側歌曲字幕上，用台灣設計的字體，詮釋在地的故事。

「台灣有個好萊塢」也將於演出現場同步推出音樂劇原聲帶。本次原聲帶加碼收錄三首流行歌手翻唱劇中歌曲，包含滅火器重新編曲的「台灣有個好萊塢」、旺福樂團版的「家家家」，以及李千那於金馬舞台上演唱的「當初時，電影開始」。

由瘋戲樂工作室藝術總監王希文一人「分飾三角」，同時擔任作曲、音樂執導與現場樂隊指揮；金鐘女配角孫可芳與實力音樂劇演員林玟圻分別擔任男女主角，苗可麗、羅北安、劉亮佐加持共同演出，並特邀曾博恩擔綱劇中神秘角色。「台灣有個好萊塢」本周末即將於台北國家戲劇院熱情演出兩周十場，引領觀眾一起熱血、勇敢追夢。