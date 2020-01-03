年前換購大家電趁現在！全國電子「買指定款電視滿額」豪送伊萊克斯、Dyson吸塵器

農曆春節前除了有尾牙禮品採購潮，也是大小家電汰舊換新的時刻，全國電子即日起至1月24日在320家門市與線上購物平台同步推出電視、冰箱、洗衣機指定機種消費滿5,000元送600元春節購物金，並首次與亞洲萬里通合作，2月6日前於全台全國電子門市或線上購物平台單筆消費滿1萬元以上並上網登錄，就可抽亞洲萬里通里數及電視、冰箱、洗衣機等大獎。

全國電子指出，歲末年終是換購大家電的熱門季節，尤其是大尺寸電視、大容量冰箱與洗衣機的需求最高。全國電子除了推出電視、冰箱、洗衣機指定機種消費滿5,000元送600元春節購物金之外，另有加碼送獨家贈品，1月9日前購買指定機種電視單品滿20,000～39,999元送Candy Bear紐西蘭精緻羊毛被、單品滿40,000～69,999元送Eletrolux伊萊克斯完美管家吸塵器、單品滿70,000～159,999元送Dyson Airwrap Volume＋Shape豐盈組、單品滿160,000元以上送Dyson V11 Fluffy無線吸塵器；買指定機種冰箱並上網登錄加碼送美福肉品，指定機種洗衣機則加碼送市價12,800元的MONCROSS OF SWISS橘鈦大團圓不沾鍋組。

農曆年前熱賣的掃除及調理家電等也有優惠，1月9日前吸塵器、掃地機器人指定機種消費滿萬元送1,000元現金折價券、指定電鍋及電子鍋65折起，指定調理家電加碼再送禮，全館指定電腦現折2,020元。