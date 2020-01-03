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陳庭妮、曾之喬出席卡地亞豹影迷蹤特展

2020-01-03 19:36攝影中心 記者蘇健忠／台北即時報導

陳庭妮、曾之喬、莫允雯與瑞莎晚間出席卡地亞《Into the wild》豹影迷蹤特展。

瑞莎晚上出席卡地亞《Into the wild》豹影迷蹤特展。記者蘇健忠／攝影
瑞莎晚上出席卡地亞《Into the wild》豹影迷蹤特展。記者蘇健忠／攝影
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陳庭妮晚上出席卡地亞《Into the wild》豹影迷蹤特展。記者蘇健忠／攝影
陳庭妮晚上出席卡地亞《Into the wild》豹影迷蹤特展。記者蘇健忠／攝影
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曾之喬晚上出席卡地亞《Into the wild》豹影迷蹤特展。記者蘇健忠／攝影
曾之喬晚上出席卡地亞《Into the wild》豹影迷蹤特展。記者蘇健忠／攝影
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陳庭妮晚上出席卡地亞《Into the wild》豹影迷蹤特展。記者蘇健忠／攝影
陳庭妮晚上出席卡地亞《Into the wild》豹影迷蹤特展。記者蘇健忠／攝影
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莫允雯昨晚出席卡地亞《Into the wild》豹影迷蹤特展。記者蘇健忠／攝影
莫允雯昨晚出席卡地亞《Into the wild》豹影迷蹤特展。記者蘇健忠／攝影
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