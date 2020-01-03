LV上市超美無線耳機共5款顏色 充飽電可運作30小時
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出全新的Horizon無線耳機，有嶄新的配色、飾邊，在提升功能之餘，也專注美形，共有5款顏色，並附上石墨色充電盒，可支援Tambour Horizon智能腕表以及所有藍芽裝置，每副耳機在充足電量的狀態下可使用30小時。
Horizon無線耳機的材質為拋光醋酸纖維機身、配襯玫瑰金拋光圓盤，金屬圓盤上有LV及VUITTON字樣標誌、或是運用Monogr花卉，以彰顯奢華，共有亮黑、純白、亮紅、粉紅或霓虹黃等5種顏色。除了外觀上的革新，也有功能上的提升，包括主動降噪模式，減少外部噪音以享受更佳音質；或是開啟環境聆聽模式，聽音樂時還能留意周遭環境。
耳機與充電盒都具有IPX5防濺設計的防水功能，耳機一副共18克、充電盒則是110克，輕巧便攜。耳機搭載的是Master & Dynamic所開發的高品質音質，獨立運作時間可達30小時，包括充電一次可使用10小時、充電盒則可額外儲存2次10小時的充電量；充電盒15分鐘充滿50%電量、40分鐘即可充滿100%，以無線充電技術提升效能，並可透過LED指示燈掌握目前電量。耳機每邊各有2組麥克風，均可單獨使用，目前全新的Horizon無線耳機已在台上市。
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