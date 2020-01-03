「米家智慧攝影機漏洞」小米回應了！修復並確認完善後將重新上線

美國有用戶傳出使用小米米家智慧攝影機透過Google Nest Hub遙控後拍到陌生人家中影像，Google暫時封鎖了Google Home、Nest系列、Google Assistant的小米權限，台灣也受到波及，針對此事小米公司稍早正式發出回應，表示「小米安全中心已與Google溝通並一同修復相關問題，待雙方共同測試確保完善無虞後，將適時重新上線該功能」，並強調極度重視用戶安全隱私、持續致力於保障用戶權益。

小米公司表示，1月2日獲悉米家智慧攝影機（一般版）連接Google Home Hub時，會有極小機率出現接收到其他Google用戶帳號下攝影機串流畫面的情況，對因此而感到不便的用戶深感抱歉。小米團隊已立即採取補救措施，並修正此問題。

根據小米調查，這項問題是因去年12月26日針對強化攝影機線上串流品質所進行的新測試導致，小米已與相關團隊溝通，於1月2日下午5點暫停這項服務並修復了相關問題。