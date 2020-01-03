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挑戰巧克力控味蕾！全聯X馬辣火鍋聯名麻辣蛋糕

2020-01-03 17:08聯合報 記者何雅玲／即時報導

只有全聯能超越全聯！2020年一開始，有「最強聯名話題製造機」之美譽的全聯旗下甜點自有品牌We Sweet大玩創意，一口氣推出三大品牌聯名系列甜點新品，包括：三度聯名的Hersheys系列二波、再度聯名的OREO系列紅絲絨版，以及首度與台灣老字號麻辣鍋吃到飽「馬辣」聯手，推出麻辣口味的巧克力蛋糕，除了強強聯手，更以獵奇的口味挑戰巧克力控的味蕾。

火鍋名店「馬辣」人氣湯頭變身超HOT甜點！全聯表示，今年1月10日起至2月6日期間限定推出的2款麻辣甜點，皆運用馬辣的麻辣調味油製成。其中，「麻辣邦特蛋糕」使用可可粉製成蛋糕體，淋上香辣的起士醬；「麻辣巧克力蛋糕」則以軟嫩蓬鬆的巧克力蛋糕體，搭配使用美國Hersheys巧克力醬及特製馬辣辛料，融合成的獨特麻辣巧克力淋醬，雙重風味口感獨特。

全聯表示，We Sweet X Hersheys聯名甜點深受消費者喜愛，自2017年底、2018年底及2019年底，已是第三度跨界聯名合作，期間包含「醇黑巧克力千層」、「經典巧克力派」、「冰心蛋糕捲」等品項都是熱賣單品。今年1月3日至1月16日推出第二波5款新品，包括：「邪惡巧克力布朗尼」、「雙重巧克力莓果蛋糕」、「經典巧克力卡茲蛋糕」、「經典巧克力邦特蛋糕」、「Read Bread新英格蘭堡」經典巧克力風味。

其中，專為重度巧克力愛好者設計的「邪惡巧克力布朗尼」，有著超濃郁巧克力淋醬，雙層巧克力蛋糕夾著好時巧克力甘那許，灑上夏威夷碎豆及巧克力碎片，香醇爆表。「雙重巧克力莓果蛋糕」則是以軟綿的湯種巧克力蛋糕及巧克力慕斯，融入苦甜碎巧克力及酸甜覆盆子果餡。「經典巧克力卡茲蛋糕」使用好時巧克力醬，搭配榛果巧克力加上巴芮脆片，層次感更豐富。「經典巧克力邦特蛋糕」則是將好時可可粉融入蛋糕體，還有著巧克力內餡，外層添加堅果口感爽脆。另外，在媽媽界超紅網路聲量不斷的「Read Bread新英格蘭堡」，也推出經典巧克力風味，好時巧克力呈現純美式風味。

另外，接即將到來的農曆春節，全聯再度與OREO聯名，推出歐美時尚話題的紅絲絨甜點，1月3日起至2月6日在全台門市販售，以亮麗的紅色蛋糕體為主軸。其中，有如放大版OREO的「紅絲絨布朗尼蛋糕」，大大的紅絲絨蛋糕口味夾心餅乾，造型超吸睛。另有「紅絲絨雲朵布丁」，經典紅絲絨蛋糕蓬鬆的濕潤口感，搭配法國鮮奶油，最上層點綴著OREO餅乾。至於「紅絲絨罐子蛋糕」是以經典紅絲絨蛋糕基底層層堆疊，夾層搭配OREO巧克力生乳餡及可口櫻桃餡，上層佐以微酸覆盆子餡，最後放上經典OREO夾心餅乾。

全聯表示，期間限定、強強聯名的話題商品，因為在社群論壇掀起的推薦、必吃等熱搜關薦字及討論，不但可共同炒熱市場話題，同時也反應消費者偏好及帶出驚人的銷售力，已是餐飲界的趨勢走向。以全聯來說，去(2019)年共推出12檔甜點檔期，熱銷前三名是Hersheys好時、草莓甜點、oreo甜點。其中，共有七檔是聯名甜點，聯名甜點中，又以好時、OREO、茶茶小王子抹茶甜點，名列前三。

We Sweet麻辣邦特蛋糕99元。圖／全聯提供
We Sweet麻辣邦特蛋糕99元。圖／全聯提供
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We Sweet紅絲絨布朗尼蛋糕119元。圖／全聯提供
We Sweet紅絲絨布朗尼蛋糕119元。圖／全聯提供
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We Sweet(右)紅絲絨雲朵布丁55元、(左)紅絲絨罐子蛋糕(1/10上市)...
We Sweet(右)紅絲絨雲朵布丁55元、(左)紅絲絨罐子蛋糕(1/10上市)109元。圖／全聯提供
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We Sweet經典巧克力卡茲蛋糕109元。圖／全聯提供
We Sweet經典巧克力卡茲蛋糕109元。圖／全聯提供
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We Sweet經典巧克力邦特蛋糕99元。圖／全聯提供
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We Sweet邪惡巧克力布朗尼139元。圖／全聯提供
We Sweet邪惡巧克力布朗尼139元。圖／全聯提供
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We Sweet麻辣巧克力蛋糕79元。圖／全聯提供
We Sweet麻辣巧克力蛋糕79元。圖／全聯提供
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We Sweet經典巧克力新英格蘭堡25元。圖／全聯提供
We Sweet經典巧克力新英格蘭堡25元。圖／全聯提供
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We Sweet雙重巧克力莓果蛋糕95元。圖／全聯提供
We Sweet雙重巧克力莓果蛋糕95元。圖／全聯提供
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巧克力甜點

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