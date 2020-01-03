農曆年生肖討喜金鼠 化身生活風格精品

在傳統東方思維中，黃金以其金黃色澤，總帶來豐碩與富足的意念。農曆生肖年即將來臨，法國老牌都彭S.T. Dupont推出了一系列具有鮮明色彩的打火機與造型筆具，將黃金結合設計，散發鮮明的華麗風格。S.T. Dupont以具有強烈對比紅與金色當成視覺主軸，打造出象徵幸運吉祥之金鼠限量系列。無論打打火機或筆具組皆使用了青銅鑄造、再以紅色的中國漆與黃金潤飾。同時筆具或打火機的頂端都具象了一只小巧金鼠、同時執持錢幣，象徵為收藏者帶來財富與好運。

鋼筆套組更有別於傳統的橫式收納筆盒，改以直立方式呈現，底座並採方形設計、四方平穩。整個系列包含了全球限量88組的打火機組與鋼筆組訂製款。加上無論筆具或打火機的表面都以精雕細琢的意象，傳遞中國傳統剪紙藝術或建築的鏤雕之美，古色古香。而如果喜歡較簡約的設計，S.T. Dupont也有較為現代摩登風格的Slim 7打火機亞洲限定鼠年紀念款式，更是用於日常生活場合。