磊山十年有成 匯聚公益團體讓愛無限傳遞

公益X藝術X音樂的美好饗宴

2020最夢幻的表演組合｢你、我、我們」聯合演出即將於明年1月18-19日二天在國父紀念館內齊聚一堂。因為「你」和「我」的相遇，所以「我們」可以一起為這世界帶來美好。當公益遇上藝文，八個公益藝術團體帶來八種不同的藝文盛宴，邀您一起欣賞他們如何用藝術展現自我的生命力，希冀透過這次的演出可以傳遞人與人之間的連結與溫度，如同活動名稱：｢你、我、我們」，在一起，更美好！

永續經營愛的循環、實現帶狀愛的擴散

磊山保險經紀人董事長李佳蓉表示:「帶狀公益」是永續參與公益的方法，除了捐款和物質的支持之外，長期關懷更是實踐的要點之最。磊山保經支持公益，從2011年起固定舉辦「磊山公益月」，希冀透過長期不間斷地支持公益社福團體，邀請員工與客戶不定期關懷、訪視、支援，共同培養「給愛的能力」，讓愛的正能量持續循環流動，影響更多的人。

當公益遇上藝文 讓愛無限擴張

本次｢你、我、我們」的聯合演出的團體有：優人神鼓、親愛愛樂、孩子的書屋、台灣原聲童聲合唱團、南投仁愛兒少家園、台灣新巨輪服務協會、弘道老人福利基金會、青少年表演藝術聯盟等，都是磊山保經長期帶狀支持的公益團體。磊山保經誠摯地邀請所有熱愛藝文關注公益的朋友，一起參與這份美好。

活動資訊

演出時間：2020/1/18(六)19:30、1/19(日)14:30

演出地點：國立國父紀念館(台北市信義區仁愛路四段505號)

主辦單位：社團法人中華磊山慈愛社/磊山保險經紀人股份有限公司

協力宣傳：風潮音樂

購票網站： udn售票網