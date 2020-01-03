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去年3天賣光！LEGO樂高「舞獅」新年盒組開賣首日百人排隊搶買　放大30倍樂高廟會超好拍

2020-01-03 14:20聯合報 記者陳立儀／即時報導

對於LEGO樂高粉來說，農曆春節前夕推出的限量亞洲新年主題盒組，絕對是年度必搶清單，今年共有「新春廟會」、「舞獅」兩款，其中「舞獅」盒組只在台北統一時代百貨的樂高快閃店獨家開賣，由於去年創下3天就賣光的紀錄，今天（1月3日）開賣首日在開放營業前就已吸引超過100人排隊搶買。

LEGO樂高去年首度推出以華人農曆新年為主題的盒組「年夜飯」與「舞龍」，掀起一股收藏熱潮，今年推出全新的「新春廟會」與「舞獅」兩組限定盒組，其中「新春廟會」以華麗的寺廟為中心，周邊有皮影戲舞台、燒烤路邊攤與捏麵人等攤位，以及新年隨處可見的祈福春聯與在一旁敲鑼打鼓的樂手；台北統一時代百貨的樂高快閃店獨家開賣的「舞獅」盒組打造精美的舞獅與擬真的寺廟大門，搭配紅繡球與沖天炮等道具，展現出濃濃的過年氛圍，1月3日至1月5日每天上午10點45分限量發放350份號碼牌，需憑號碼牌才能購買。

去年受到熱烈討論的「年夜飯」盒組，以古典傳統大宅搭配大紅燈籠、春聯裝飾及豐盛圍爐菜餚，即日起在剛開幕的遠百信義A13樂高授權專賣店補貨再度開賣；不定期推出的Brick Headz盒組也針對新年主題新推出「招財貓」與「舞龍者」，1月6日起在樂高授權專賣店獨家販售。

LEGO樂高在台北統一時代百貨舉辦「樂高送玩迎鼠年」活動，打造具有過年氛圍的出遊打卡點，將亞洲新年主題盒組「新春廟會」30倍等比例放大，從樂高牌樓入場，進入全球唯一樂高版本的生肖賽跑實體場景，關卡中設計了登山、渡河等小遊戲，邀請消費者化身樂高人偶，體驗樂高版本的12生肖故事，闖關完成就可帶回自己拼砌的樂高人偶，還能在現場留下鼠年專屬相片。

位於台北統一時代百貨B2的LEGO樂高快閃店，除了獨家販售的亞洲主題盒組「舞獅」之外，還有多項新年限定贈禮，於「樂高送玩迎鼠年」活動期間完成闖關，憑闖關卡任意消費，即可獲得新年限定贈品，1月3日至1月12日的贈品為「搖一波浪鼓」，1月13日至1月22日的贈品為「春字盒」；持統一時代會員卡、聯名卡、App會員條碼並於活動現場消費滿3,800元送「新年如意桃花瓶」；1月3日至1月22日於

「樂高送玩迎鼠年」活動消費滿2,800元或1月10日至2月9日於全台指定門市單筆消費滿2,800元，送鼠年限定積木組，上述所有贈品皆為限量送完為止。

台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，放大版的樂高「新春廟會」與12生肖樂高...
台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，放大版的樂高「新春廟會」與12生肖樂高人偶超可愛。記者陳立儀／攝影
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台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，現場設有多款闖關遊戲。記者陳立儀／攝影
台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，現場設有多款闖關遊戲。記者陳立儀／攝影
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台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，現場設有12生肖樂高人偶。記者陳立儀／...
台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，現場設有12生肖樂高人偶。記者陳立儀／攝影
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LEGO樂高亞洲新年主題盒組「新春廟會」，售價3,499元。記者陳立儀／攝影
LEGO樂高亞洲新年主題盒組「新春廟會」，售價3,499元。記者陳立儀／攝影
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台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，將亞洲新年主題盒組「新春廟會」30倍等...
台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，將亞洲新年主題盒組「新春廟會」30倍等比例放大。記者陳立儀／攝影
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台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，從樂高牌樓入場，進入全球唯一樂高版本的...
台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，從樂高牌樓入場，進入全球唯一樂高版本的生肖賽跑實體場景。記者陳立儀／攝影
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台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動推出多項新年限定贈品。記者陳立儀／攝影
台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動推出多項新年限定贈品。記者陳立儀／攝影
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台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，將亞洲新年主題盒組「新春廟會」30倍等...
台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，將亞洲新年主題盒組「新春廟會」30倍等比例放大，讓大眾體驗化身樂高人偶的樂趣。記者陳立儀／攝影
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1月3日至1月22日於台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動消費滿2,800元...
1月3日至1月22日於台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動消費滿2,800元，或1月10日至2月9日於全台指定門市單筆消費滿2,800元，送鼠年限定積木組，數量有限送完為止。記者陳立儀／攝影
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LEGO樂高亞洲新年主題盒組「舞獅」，在台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」快閃...
LEGO樂高亞洲新年主題盒組「舞獅」，在台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」快閃店獨家開賣，售價2,499元。記者陳立儀／攝影
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台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，現場設有12生肖樂高人偶。記者陳立儀／...
台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，現場設有12生肖樂高人偶。記者陳立儀／攝影
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台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，可用自己拼砌的樂高人偶玩闖關。記者陳立...
台北統一時代百貨的「樂高送玩迎鼠年」活動，可用自己拼砌的樂高人偶玩闖關。記者陳立儀／攝影
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樂高統一時代百貨

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