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過年前先治癒「好媳婦病」！ 媳婦，也是別人家的掌上明珠

2020-01-03 13:05聯合報 記者 柯意如／即時報導

每逢過年，網路討論區總會出現不少女性煩惱的貼文，年輕或中年的她們有著「媳婦」的身分，對於身兼多職的現代女性來說，「回家過年」比達成工作業績目標，顯得還要困難許多。而不少也很善用社群的「婆婆」，也會透過網路抒發，不知道今年又該如何與媳婦好好相處，畢竟以前自己是這樣走過來的，只是照著家庭傳統規矩「教媳婦」，為什麼被抱怨連連？一個輕鬆的過年，卻年年循環著兩代、甚至三代女性的煩惱。

家人團聚是幸福的，共同生活的家人應該主動分工幫忙。圖／ingimage 提供
家人團聚是幸福的，共同生活的家人應該主動分工幫忙。圖／ingimage 提供
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「媳婦的每個節日，都是勞動節」、「女婿是客人，媳婦是工人」，筆名為「逆媳」的韓國作家，在《媳婦，也是別人家的掌上明珠》一書中，寫出了許多現代媳婦的心聲與煩惱。

本書作者分享，學習以自我為優先，不再萬事討好婆家，做家事也與老公一起，點出「家事是生活在共同空間的人都應該一起分擔」，她分享凡事要先不感覺委屈，才更有力量挺身照顧好家庭的個人經驗。而自從改變自己的做法與想法之後，不因婆家和老公吵架，夫妻生活也因此更甜蜜。當自己的「掌上明珠」，放過自己(跟別人)，有時候只是一念之間。

破除「好媳婦病」，別讓回家過年成為女性的煩惱。圖／ingimage 提供
破除「好媳婦病」，別讓回家過年成為女性的煩惱。圖／ingimage 提供
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作者也鼓勵所有感同身受的女性讀者，「逆媳」不是在慫恿大家都要變得一樣，而是提醒當妳想鼓起勇氣改變時，能夠想到作者用力為自己生活的勇氣。

「所有婆婆的起點也是媳婦」，走入跨越橘世代的年齡，兒子終於娶妻生子，從少女、人妻、母親一路努力走過來，很可能當婆婆的妳還有上班族的身份，甚至自己也還有婆婆，但一輩子辛苦當個「好媳婦」，到頭來卻發現，怎麼做都被家人視為理所當然，沒人感激還被嫌煩，與新世代兒媳婦間也相處不佳，是許多熟齡女性的內心困擾。

從現在起，打破婆媳關係惡性循環就從自己開始，過年要完全放假，可安排與另一半外出旅遊、走春、放空休閒，不勉強全家族共同團體行動，都很累了還要打起精神招待親戚跟晚輩。並充分理解「媳婦，也是別人家的掌上明珠」，當媽媽與當婆婆是完全兩種不同角色，「婆婆」們根本不用強迫自己要當她的母親，而是充分給予小倆口更大空間，放手讓他們好好生活。

更重要的是，在忙碌的現代社會，許多家庭在過年前，就有許多掃除整理工作要忙碌，維持環境清潔絕對不單是女性的責任，身為家庭內的公公、老公、兄弟身份的你，可以起身動手一起幫忙，2020開始，讓老婆跟媽媽的「好媳婦病」都共同痊癒吧。

書名：媳婦，也是別人家的掌上明珠：從「好媳婦病」中徹底痊癒、覺醒的逆媳養成記...
書名：媳婦，也是別人家的掌上明珠：從「好媳婦病」中徹底痊癒、覺醒的逆媳養成記作者：逆媳　繪者：朴柱炫　翻譯：陳采宜圖／采實文化提供
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媳婦婆婆

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