鐵粉必收！Jo Malone新年限定版「英國梨與小蒼蘭」流蘇紅瓶美翻

「英國梨與小蒼蘭」是Jo Malone最經典並大受歡迎的香氛之一，因此在重要節慶時刻，Jo Malone也常為「英國梨與小蒼蘭」換上限定版新裝，讓粉絲收藏，繼去年農曆春節推出火紅標籤搭配時尚霧金瓶蓋的瓶身之後，2020年新年限定版已搶先在Jo Malone大陸官網曝光，這次採用飄散古典風情的紅色標籤與貴氣的鎏金色瓶蓋，還搭配了一個有著品牌縮寫的紅色麂皮流蘇掛飾，讓香水瓶看起來更有品味，台灣預計1月中旬將發布相關上市訊息。

Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」以猶如新鮮採摘的梨子香氣，搭配白色小蒼蘭花香與琥珀、廣藿香、木質香調，新清柔和的香調蟬聯台灣多年熱銷排行冠軍。2020年新年限定版除了古龍水之外，還有香氛蠟燭系列，台灣開賣品項與相關限量優惠尚待公布。