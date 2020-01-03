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鐵粉必收！Jo Malone新年限定版「英國梨與小蒼蘭」流蘇紅瓶美翻

2020-01-03 12:38聯合報 記者陳立儀／即時報導

英國梨與小蒼蘭」是Jo Malone最經典並大受歡迎的香氛之一，因此在重要節慶時刻，Jo Malone也常為「英國梨與小蒼蘭」換上限定版新裝，讓粉絲收藏，繼去年農曆春節推出火紅標籤搭配時尚霧金瓶蓋的瓶身之後，2020年新年限定版已搶先在Jo Malone大陸官網曝光，這次採用飄散古典風情的紅色標籤與貴氣的鎏金色瓶蓋，還搭配了一個有著品牌縮寫的紅色麂皮流蘇掛飾，讓香水瓶看起來更有品味，台灣預計1月中旬將發布相關上市訊息。

Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」以猶如新鮮採摘的梨子香氣，搭配白色小蒼蘭花香與琥珀、廣藿香、木質香調，新清柔和的香調蟬聯台灣多年熱銷排行冠軍。2020年新年限定版除了古龍水之外，還有香氛蠟燭系列，台灣開賣品項與相關限量優惠尚待公布。

黑瓶的Jo Malone芳醇古龍水也有新成員「香根草與黃金梵尼蘭」，以有香料界黃金之稱的「梵尼蘭」為主角，以小荳蔻的清爽綠意與葡萄柚茶的甘甜清香做開端，並由波本香根草獨特的煙燻木質香與薰衣草花香，引領嗅覺感受到大地的質樸氣息，最後以琥珀包裹著將珍貴黃金梵尼蘭的優雅香甜，50ml售價4,600元、100ml售價6,620元，1月已於台灣上市，可與「搭配英國梨與小蒼蘭」古龍水或「絲絨玫瑰與烏木」芳醇古龍水做香氛糅合。

Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」2020新年限定版以古典紅流蘇搭配貴氣的鎏金...
Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」2020新年限定版以古典紅流蘇搭配貴氣的鎏金色瓶蓋。圖／摘自Jo Malone大陸官網
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Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」2020新年限定版將推出古龍水與香氛蠟燭。圖...
Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」2020新年限定版將推出古龍水與香氛蠟燭。圖／摘自Jo Malone大陸官網
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