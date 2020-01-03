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香雞排、珍珠奶茶穿上身 台味翻轉變潮味

2020-01-03 12:12聯合報 記者江佩君／即時報導

WEAVISM鄉親雞排肩腰包1,280元。圖／誠品提供
WEAVISM鄉親雞排肩腰包1,280元。圖／誠品提供
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「台味」正夯，地方阿爸上衣口袋裡的長壽菸、台灣街頭美食雞排、罐頭等台灣特色元素，都變成設計師手裡翻玩台式潮味的素材。誠品生活華人設計師展售平台AXES打造「臺潮大辦桌」限定店中店，攜手台灣四大潮流設計品牌WEAVISM、OVKLAB、nozzle quiz、Drilling Lab創意翻玩台灣在地庶民風景。

「臺潮大辦桌」限定店中店推出一系列像是菸盒潮Tee、雞排肩腰包、垃圾袋潮帽等時尚單品，以及創意標語「庶不從命」、「幹大事」等限定商品，讓時尚潮流穿搭玩味十足。

WEAVISM「菸盒口袋上衣」胸前的口袋設計打造成立體復古菸盒樣式。結合「台味」的還有「鄉親雞排肩腰包」、「虱目魚罐頭斜背包」等配件；追倒垃圾車日常也成創意靈感，「潮流垃圾袋收納帽」將帽型剪裁設計成束口垃圾袋造型。而勞工身上的毛巾，也推出「庶不從命」、「幹大事」等標語款式，呼應台灣人勤奮打拚的印象。

另外，OVKLAB透過大量補丁、塗鴉等街頭潮流元素，以台灣活躍的地下音樂和藝術展演，打造龐客搖滾穿搭風格。機能襪履品牌nozzle quiz挑選出工作手套、辦桌碗、珍珠奶茶等台灣印象代表色，打造獨一無二的「台味襪」。飾品品牌Drilling Lab則融合台灣舊時代器械工業與當代時尚設計，讓原始機具的螺絲、鎖頭等材料零件，搖身一變成為時尚配件。

即日起至2/3「臺潮大辦桌」限定店於誠品生活松菸店1F AXES快閃登場，凡購買店內指定商品累計消費滿3,000元，送金色三麥「庶不從命」聯名限定啤酒；消費滿6,000元，折抵600元。

WEAVISM庶不從命毛巾380元。圖／誠品提供
WEAVISM庶不從命毛巾380元。圖／誠品提供
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Drilling Lab以螺絲、鎖頭等材料零件為飾品元素。圖／誠品提供
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WEAVISM罐頭包。圖／誠品提供
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「臺潮大辦桌」限定店即日起至2/3於誠品生活松菸店1F AXES快閃登場。圖／誠...
「臺潮大辦桌」限定店即日起至2/3於誠品生活松菸店1F AXES快閃登場。圖／誠品提供
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nozzle quiz以珍珠奶茶等台灣代表色推出台味襪，350元。圖／誠品提供
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雞排、香菸盒、垃圾袋等台式元素，成為台灣設計師翻玩的元素。圖／誠品提供
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辦桌

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