「2020搖搖滾滾音樂節」盧廣仲、蛋堡Soft、Leo王等超強陣容一次到位

繼高雄「大港開唱」、嘉義「覺醒音樂季」相繼宣布停辦，2019年可以說是台灣音樂圈的「音樂季黑暗年」，不過2020一開春就傳來好消息， 「搖搖滾滾音樂節」 初生之犢無畏黑暗，將於2月29日及4月4日分別於新北大都會公園以及高雄夢時代正對面廣場雙城初登場。

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今日公布首波超強演出陣容，最受關注的除了創作鬼才盧廣仲外，台灣歌壇最強新人包Leo王、ØZI、李友廷、9m88一次囊括，還有喜歡嘻哈饒舌的歌迷更是不能錯過MC HotDog熱狗、頑童MJ116、蛋堡Soft Lipa華麗的嘻哈陣容，加上金曲樂團茄子蛋EggPlantEgg、JADE EYES孔雀眼、顯然樂隊、P!SCO、魚條Fish Stick等近20組歌手樂團將分別在南北演出，曲風橫跨搖滾、嘻哈、電音、爵士、流行，多元融合又獨具個性，就是要讓歌迷搖滾搖擺爽爽分不清楚，參加 「搖搖滾滾音樂節」 盡情感受Live音樂的現場魅力。同時音樂節也公布了早鳥優惠票價1200元/場（當日現場定價2000元），預計將於1月13日於udn售票網限量開賣。

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即將於2月29日及4月4日於新北、高雄雙城初登場的「搖搖滾滾音樂節」是2020上半年絕對不能錯過的音樂活動，其中北場的演出日期正巧是四年一次的2月29日，更是為音樂節增添了一點趣味的稀有性；而已公布的首波演出陣容中，北台灣北場將由華語嘻哈教父MC HotDog熱狗以及嘻哈天團頑童MJ116領軍，加上今年在金曲大放異彩拿下金曲歌王的 Leo王，要讓嘻哈樂迷嗨翻北台灣；曾經跟吳青峰、Leo王、ØZI等多位歌手合作，有「爵士女神」「靈魂歌姬」之稱的最夯新人9m88，也要跟大家一起相約來場「最高品質絕不靜悄悄」的搖搖滾滾！此外台灣電子迷幻女團JADE EYES孔雀眼、搖滾為底融合多元曲風的顯然樂隊、與歌迷互動超強大的P!SCO以及硬派搖滾的魚條Fish Stick等超強陣容，都在這四年一會的2月29日「搖搖滾滾音樂節」北場現身，不衝這一波，保證怨嘆一世人！

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4月4日舉行的「搖搖滾滾音樂節」南場同樣陣容華麗，由創作鬼才盧廣仲領軍，自2018年參加完日本 SUMMER SONIC 音樂祭之後，就鮮少出席各大音樂節活動的他，目前正忙於世界巡迴演唱會，這次能在滿檔行程中抽空參與「搖搖滾滾音樂節」，還特別選擇了南場參加演出，就是想跟好久不見的鄉親們一起搖滾一下。而在選秀節目「聲林之王」拿下冠軍後人氣爆棚的李友廷，是各大音樂比賽的常勝軍，兼具顏值與Live演出實力，絕對吸睛度破表。喜歡嘻哈的朋友南場同樣精采，嘻哈詩人蛋堡Soft Lipa、金曲最強新人ØZI 、南北場跨刀的Leo王，華麗陣容絕對未演先轟動；加上金曲樂團 茄子蛋EggPlantEgg以及同樣橫跨南北場的魚條Fish Stick，「搖搖滾滾音樂節」南場絕對是2020南台灣最接地氣的音樂祭典。

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「搖搖滾滾音樂節」也同步公布了限量早鳥優惠票價1200元/場（現場定價2000元），將於1月13日中午12點於udn售票網限量搶購，音樂節除了精采演出之外，「搖搖滾滾音樂節」也將結合文創內容推出好潮市集，搭配多家特色美食，要讓歌迷聽的盡興、玩的盡興、吃的盡興，放鬆心情一起搖搖滾滾享受Live，主辦單位聯合數位文創更透露還有更多精采的演出內容及售票資訊，將陸續公布在 「搖搖滾滾音樂節」官方臉書粉絲專頁 ，請各位歌迷務必鎖定按讚，掌握音樂節第一手情報！

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搖搖滾滾音樂節～搖擺、搖滾 爽爽分不清楚

主辦單位：聯合數位文創股份有限公司

北場

•日期：2月29日（六）

•地點：新北大都會公園

•演出卡司：MC HotDog熱狗、頑童MJ116、Leo王、9m88、JADE EYES孔雀眼、顯然樂隊、P!SCO、魚條Fish Stick…

南場

•日期：4月4日（六）

•地點：高雄夢時代正對面廣場

•演出卡司：盧廣仲、茄子蛋EggPlantEgg、Leo王、李友廷、ØZI、蛋堡Soft Lipa、魚條Fish Stick…