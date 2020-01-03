蕭敬騰帥穿GUCCI新春米奇短褲登台 毛絨拖鞋讓人想立馬刷回家

蕭敬騰穿著GUCCI鼠年新春主題系列服裝。圖／GUCCI提供 分享 facebook 當GUCCI春夏秀上出現了米奇，可能只讓人驚嘆創意總監Alessandro Michele的玩心大發又添一例，直到鼠年限定商品滿天飛，才驚覺這或許是發想初時的遠見，打算攜手米奇在新年期間大收恭喜發財的好運。蕭敬騰搶先穿上「鼠年新春主題系列」登台表演，品牌大使倪妮在加州迪士尼拍攝形象影片，都洋溢歡樂氣氛。

早先GUCCI曾經以1928年駕駛汽船開啟神奇旅程的米奇動畫，在微博預告2020新春商品，而此限定系列也以旅行冒險的精神，讓米奇在2020新春再次展開旅行，慶賀鼠年大吉之外也向華德迪士尼筆下「致真經典」的米奇致意，因為他是迪士尼旗下最具代表性的明星人物。米奇出現在鞋款、包款以及小型皮件之上，在眾多GUCCI元素包括星星、雙G條紋等之間嬉遊，展現幽默與活潑的調性，男、女裝的外套、襯衫和洋裝，都點綴了米奇刺繡或印花，加上品牌的復古情懷，俱是吸睛單品，各款服裝均配有特製綠色標籤、飾有米奇圖案與Disney X GUCCI字樣的吊牌。

而鼠年新春主題系列的最大特色是嶄新的面料「Mini GG Supreme米奇印花帆布」的運用，在米黃色與檀木黑相間的布料上，印了復古的Mini GG標誌、大小錯落的米奇，此款印花設計也呼應了GUCCI在八○年代開發的面料，以當今高解析的數位印花技術精準還原花紋、色彩，保護塗層和壓紋有著亞麻質料般的紋理質感，此款帆布製成的單品都有一枚棕色皮革標牌，用以代表Disney X GUCCI官方聯名的認證。

鼠年新春主題系列的配件，特別打造了女裝的長版皮夾、全拉鍊錢夾、兩款卡片夾、迷你手拿包、迷你雙肩包、護照套等款式，讓喜愛迪士尼的女孩買好買滿；男士款則推出經典款錢包、手拿包等，而iPhone手機套則適合拿來作為新年小禮物。GUCCI隆重推出的新春主題系列，也配有專屬包裝，包括印有米奇徽標的大紅紙巾、大紅抽繩布袋，以及印滿微型米奇圖案的綠色購物袋與包裝盒，讓新的一年有「