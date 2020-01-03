跨時空的沉浸體驗 邀你進入神秘的「明日俱樂部」

《明日俱樂部》隱藏於你我熟悉的台北市中心，彷彿鬧區中的神秘異世界。唯有成為玩家，才能得知進入的方法。每晚，一場又一場關於爭奪、鬥爭與分裂的遊戲，都在這個角落不斷上演。也許你能成為終止分裂、前往明日的關鍵，千萬別錯過！

《明日俱樂部》每晚在台北的市中心隱密營業。（圖/驚喜製造 Surprise Lab.提供） 分享 facebook

《明日俱樂部》是由高等智慧 Emily 所創造的世界，一場戰爭即將在此開打。進入《明日俱樂部》後，你將被 Emily 分析與檢視，並歸屬進五大陣營 - 團結的紅玫瑰、自由的白玫瑰、正義的曼陀羅、反抗的金雀花，以及追求生存的罌粟花。

接著，你將遇見《明日俱樂部》中的七位角色，你可以選擇跟隨喜愛的角色移動，或自由探索未知的場域，他們會帶領你看見世界分裂的前夕，五大陣營也各自懷抱著不同理想，你將與角色近距離互動、對話，聆聽他們走上戰場的理由，參與一切謀略的過程。

你將成為能影響這世界發展的角色之一。（圖/驚喜製造 Surprise Lab.提供） 分享 facebook

在你所看不見的陰暗角落，影響戰局的計謀正在發生。身在其中的你，可以幫助所屬陣營完成目標，或堅持個人信念拒絕合作。如果你不怕冒險，請試著與其他陣營聯繫，挑戰輸與贏之外的任何可能－只要記得，你的決定至關重要。

在六十位玩家與五大陣營的角力中，你們所迎接的，會是末日還是明日？誰將獲勝、誰將被處刑？誰能享受最高待遇，又會是誰被關進地牢展開一場大逃殺？《明日俱樂部》沒有標準結局－請謹慎思考，你們的一切行動，都將共同決定這世界的明天。

不同陣營的決定將會影響這個世界的明天。（圖/驚喜製造 Surprise Lab.提供） 分享 facebook

《明日俱樂部》以「遊戲」為主軸，結合沈浸式、互動式、參與式劇場，以及陣營對決、角色扮演、小點、調飲，讓觀眾從旁觀者變為參與者，化身遊戲玩家，在即將分裂的世界中，為自己、為群體站上擂台，與七位角色和五大陣營，在不同信念的抉擇間，共同創造獨一無二的體驗結局。

為了營造更讓人身歷其境的世界，驚喜製造與進港浪製作突破以往的製作規模，首次從零開始打造專屬於《明日俱樂部》的百坪體驗空間，讓五感與場域完美融合，打破觀眾對看秀與娛樂的想像。

從換裝開始就讓人十分有身歷其境的感覺。（圖/驚喜製造 Surprise Lab.提供） 分享 facebook

《明日俱樂部》的體驗人數沒有任何限制，你可以一人前來、大膽探索；也可以與伴侶和好友一同參與、並肩作戰，或加入不同陣營、挑戰與朋友變成敵人的刺激感受。

隨著體驗進行與情境的發展，你將享用依照陣營特色設計的調飲與小點，也可能獲得陣營邀請，進入只有你能窺見的特殊空間。除酒精調飲外，《明日俱樂部》也提供無酒精的飲品，如果你茹素或有任何飲食禁忌，也都能在劃位時備註，讓你在體驗當下快樂享受。

每個不同的陣營將有機會吃到不同的餐點。（圖/驚喜製造 Surprise Lab.提供） 分享 facebook

本活動是繼《無光晚餐》、《一人餐桌》與《微醺大飯店》後，體驗設計團隊驚喜製造 Surprise Lab. 於 2020 年，再次與《微醺大飯店》共同開發夥伴進港浪製作 King Kong Wave 攜手合作，推出年度沈浸式體驗大作——《明日俱樂部 CLUB Tomorrow》，體驗採官網預售制。

— 《明日俱樂部》詳細資訊 —

《明日俱樂部 CLUB tomorrow》採官網預售制，體驗地點位於台北市東區捷運易達處。唯有親身成為玩家，你才能開啟更多秘密！

- [ 單人票 ] $2,000 / 人

- [ 四人票 ] $1,850 / 人

- [ 十人票 ] $1,750 / 人

越多人一起參加越能拼湊故事的全貌。（圖/驚喜製造 Surprise Lab.提供） 分享 facebook

【免費受邀進入「明日俱樂部」活動資訊】

◎活動時間： 即日起至2020年1月8日晚間23:59止。

◎得獎獎項：「明日俱樂部」入場名額2名。

◎場次時間：02月05日（三）18:30-20:30

◎活動方式：

1、加入噓星聞粉絲團

2、於活動貼文留言回答「想找誰陪你一起進入明日俱樂部？以及最想被分配到哪一個陣營？」

作答選項：

A、團結的紅玫瑰

B、自由的白玫瑰

C、正義的曼陀羅

D、反抗的金雀花

E、追求生存的罌粟花

Ex:我想跟(Tag人名)一起進入明日俱樂部，加入反抗的金雀花！

完整回答就有機會獲得入場名額2名，活動結束後，由活動小組隨機抽出得獎者。

◎得獎公布：1月9日於活動貼文中公布。

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請於1月12日前主動E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com回覆自己與同行人員的資料。

1、得獎項目

2、姓名

3、電話

4、email

5、飲食習慣（葷／素）

6、有無任何飲食禁忌

7、飲酒／不飲酒

待工作人員回覆信件確認無誤後，才算完成獲獎程序，逾時回覆將喪失得獎資格。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。