孔曉振奪KBS演技大獎 喜戴伯爵珠寶 魅力錦上添花

韓星孔曉振早從1999年出道至今20年，日前終以《山茶花開時》一劇拿下KBS演技大賞獎，頒獎時除了與姜河那同獲「最佳情侶獎」、因而十指緊扣展現甜蜜姿態，身為伯爵PIAGET亞太區品牌代言人的她，全身更配戴了伯爵頂級珠寶腕表、耳環與戒指，閃耀光芒一如演技成就，令人難以忽視。

《山茶花開時》是韓國KBS 2TV在2019年九月開播的電視劇，並於影音串流平台Netflix上播出。劇情主軸描述由孔曉振演出的主角「東白」圍繞在三位喜愛她的男性間的故事。除了播出時創下高收視率，更在KBS大獎上一口氣拿下十二個獎項，聲勢驚人。頒獎台上孔曉振和姜河那的十指緊扣，更重現了劇中的動人甜蜜畫面。