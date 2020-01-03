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孔曉振奪KBS演技大獎 喜戴伯爵珠寶 魅力錦上添花

2020-01-03 11:20聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

韓星孔曉振早從1999年出道至今20年，日前終以《山茶花開時》一劇拿下KBS演技大賞獎，頒獎時除了與姜河那同獲「最佳情侶獎」、因而十指緊扣展現甜蜜姿態，身為伯爵PIAGET亞太區品牌代言人的她，全身更配戴了伯爵頂級珠寶腕表、耳環與戒指，閃耀光芒一如演技成就，令人難以忽視。

《山茶花開時》是韓國KBS 2TV在2019年九月開播的電視劇，並於影音串流平台Netflix上播出。劇情主軸描述由孔曉振演出的主角「東白」圍繞在三位喜愛她的男性間的故事。除了播出時創下高收視率，更在KBS大獎上一口氣拿下十二個獎項，聲勢驚人。頒獎台上孔曉振和姜河那的十指緊扣，更重現了劇中的動人甜蜜畫面。

而孔曉振身上一共配戴了三款伯爵頂級珠寶作品，耳畔的Rose系列18K玫瑰金鑲鑽玫瑰流蘇耳環，透過立體的花瓣鑲嵌和鑽石流蘇，小巧閃亮；Posssession系列18K白金鑲鑽指環則以特殊的可旋轉式設計見長，是配戴者自己才能享受的獨有轉動之趣。最後手腕上的Limelight Gala系列18K白金高級珠寶鑽石腕表更是超級亮點：表殼與表面全數鑲嵌以飽滿美鑽，同時Limelight Gala特殊的表耳造型讓視覺焦點向兩側延伸而出，一如孔曉振邁向高峰的演藝生涯，魅力、無限開展。

頒獎台上孔曉振與姜河那十指緊扣，重現劇中甜蜜姿態。圖╱翻攝自孔曉振官方insta...
頒獎台上孔曉振與姜河那十指緊扣，重現劇中甜蜜姿態。圖╱翻攝自孔曉振官方instagram帳號。
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孔曉振日前以《山茶花開時》拿下KBS演技大賞，創個人演藝新高峰。圖╱翻攝自孔曉振...
孔曉振日前以《山茶花開時》拿下KBS演技大賞，創個人演藝新高峰。圖╱翻攝自孔曉振官方instagram帳號。
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PIAGET，Rose系列18K玫瑰金鑲鑽玫瑰流蘇耳環，61萬5,000元。圖╱...
PIAGET，Rose系列18K玫瑰金鑲鑽玫瑰流蘇耳環，61萬5,000元。圖╱PIAGET提供。
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PIAGET，Limelight Gala系列18K白金高級珠寶鑽石腕表，162...
PIAGET，Limelight Gala系列18K白金高級珠寶鑽石腕表，162萬元。圖╱PIAGET提供。
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PIAGET，Posssession系列18K白金鑲鑽指環，57萬5,000元。...
PIAGET，Posssession系列18K白金鑲鑽指環，57萬5,000元。圖╱PIAGET提供。
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珠寶腕表情侶

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