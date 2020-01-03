超級限定！迪士尼首度發行全球限量「鼠年」生肖紀念幣

迎接金鼠年，迪士尼首度發行全球限量「2020鼠於你紀念幣」，超級限定全球僅1680枚。

這是台灣華特迪士尼公司首次在台發行開春生肖紀念幣，紀念幣上除了有超級巨星米奇賀年圖樣和大大的「福」字，背面更有「2020 YEAR OF THE MOUSE鼠於你」浮雕造型，閃耀金黃光芒的紀念幣極具收藏價值。

自即日起只要在《2020鼠於你》迪士尼10大指定通路，包括：鼠於你期間限定店、蝦皮購物鼠於你專區、Uniqlo、NET、CACO、野獸國、天藍小舖、舒潔指定五家門市通路、HOLA特力和樂、ZAKKA HOUSE等指定通路消費就有機會獲得。

此外，台灣華特迪士尼公司除了首度發行「2020鼠於你紀念幣」，還將串聯線上線下活動一起熱鬧慶祝鼠年，首波活動將於「蝦皮購物年貨節- 2020鼠於你專區」展開，自即日起，只要打開蝦皮購物就能看到米奇、米妮拜年的可愛身影，不僅有滿是米奇系列商品的2020鼠於你購物專區，還有賀歲福袋、「蝦拚接接樂」迪士尼特別場、「限量2020鼠於你紀念幣」抽獎等眾多好康。

同時，1月6日14：30起，在台北新光三越南西店、及1月16日起於台中新光三越中港店陸續開跑《2020鼠於你期間限定店》，兩地兩種不同風格的的鼠於你春節布置，要讓你怎麼拍都可愛「鼠」了啦！