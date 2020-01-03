把書展、藝博會當教室 文化體驗教育正崛起

文化體驗教育興起，藝術文化展覽也成為學生上課的場域。台北當代藝博會、藝術台北、台北國際書展等大型文化展會本月陸續登場，呼應新課綱的跨領域精神，不少學校把書展、藝展當成 「藝術文化教室」，老師行前先做好課程規劃，再帶學生到展覽會場「上課」。

台北國際書展近年實施18歲以下免門票的優惠措施，並補助偏鄉學生來台北逛書展的交通、住宿費用。台北書展基金會執行長王秀銀觀察，許多老師帶學生逛書展，不只購書、逛書，更透過跨領域教學，巧妙結合書展活動，讓孩子從中實地體驗學習。

以宜蘭順安國小為例，老師邱怡雯將書展體驗分為「社會領域」、「數學領域」、「綜合領域」三大領域。逛書展前，先透過「社會領域」教學生上網規劃交通路線、計算交通費用，學習規畫到台北國際書展的行程，同時學習行程安排與金錢使用規劃能力。

逛書展也可以學理財！在「數學領域」中，邱怡雯教孩子利用書展折扣券精打細算，進而體驗自己買書的樂趣；「綜合領域」 則教從書展平面圖實境體驗，規劃主題館闖關路線等。

集合上百間畫廊展出的台北藝博會，今年也在文化部、教育部、中華民國畫廊協會的合作下，邀來16所國高中、850名學生進行「藝術教育日活動」 。活動先由台灣師範大學師生量身打造導覽課程，再請藝術系學生擔任導覽人員，逛完展場後還讓學童進行藝術創作，與藝術家對話。下月登場的台北當代藝博會，也請導覽人員為兒童量身打造藝術導覽課程。

台中至善國中美術老師蔡善閔有多次帶領孩子參觀藝博會、畫展的經驗。他表示，大型藝術展會提供孩子第一手接觸真跡的經驗，是絕佳的藝術教育。