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搶攻會員經濟！7-11「OPEN POINT點數」指定支付可折抵消費 還有新年刮刮樂遊戲

2020-01-02 19:39聯合報 記者陳立儀／即時報導

7－ELEVEN打造的OPEN POINT熟客生態圈，2019年11月會員數已達650萬，2020年開春祭出多項福利，會員到全台超過5,600家7－ELEVEN門市消費並使用icash2.0、OPEN錢包、icash Pay結帳，靠卡、靠條碼刷就可直接使用OPEN POINT點數折抵當筆消費。

1月8日至1月28日將於OPEN POINT App虛擬遊戲場推出「樂不思鼠新春刮刮樂」，會員每日可免費刮1次或扣888點即可玩1次，中獎率100%，預計送出180萬個獎項，大獎包括黃金打造的生肖鼠擺飾、OPEN POINT 88萬點等，如果刮中OPEN POINT點數系列獎項，首次加碼讓會員玩「骰骰寶」遊戲，若骰出點數合計為7點，就能讓原本中獎點數增值7倍。

根據7－ELEVEN統計，OPEN POINT點數流通平台一年吸引超過300萬人次累、兌、換點，總市場流通量高達1,500億點，價值等同於新台幣5億元，其中有超過40萬人次將外部點數轉入換成OPEN POINT點數，相當於兌換300萬杯CITY CAFE美式咖啡。7－ELEVEN的OPEN POINT熟客生態圈一年推出近700款兌換商品，去年星巴克、COLD STONE、聖娜多堡、21世紀等都陸續於App進駐品牌館。

今年7－ELEVEN串聯近20家關係企業會員系統，整合集團資源推出升級版的「OPEN POINT集團會員點數生態圈」，目標將衝刺1,000萬會員數。7－ELEVEN的ibon App與OPEN POINT App預計於今年第二季合一，未來只要啟用OPEN POINT App就可累兌點、行動支付、購票、代收服務查詢、行動列印、交貨便寄件等，將有超過115項服務與功能。

此外，OPEN POINT App預計於今年第二、第三季階段性導入icash Pay、OPEN POINT會員載具自動對／兌獎服務，提升中獎發票兌換便利性。

7－ELEVEN即日起開放OPEN POINT會員門市消費並使用icash2.0...
7－ELEVEN即日起開放OPEN POINT會員門市消費並使用icash2.0、OPEN 錢包、icash Pay結帳，靠卡、靠條碼刷就可直接使用OPEN POINT點數折抵當筆消費。圖／7－ELEVEN提供
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OPEN POINT App推出會員專屬活動，1月8日至1月28日於虛擬遊戲場可...
OPEN POINT App推出會員專屬活動，1月8日至1月28日於虛擬遊戲場可玩「樂不思鼠新春刮刮樂」，會員每日可免費刮1次或扣888點即可玩1次，中獎率100%。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN搶攻會員經濟，今年將打造升級版的「OPEN POINT集團會員點...
7－ELEVEN搶攻會員經濟，今年將打造升級版的「OPEN POINT集團會員點數生態圈」。圖／7－ELEVEN提供
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