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韓庚帥穿訂製西裝娶回盧靖姍 網「我已經在期待寶寶的顏值了！」

2020-01-02 18:20聯合報 記者曾智緯／即時報導

正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍...
正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍藍色弧領三件式禮服，搭配禮服襯衫、黑色琺瑯袖扣。圖／BOSS提供
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35歲的中國男星韓庚升格為人夫了！他選在2019年的最後一天，於紐西蘭舉辦戶外婚禮，迎娶香港混血女演員盧靖姍。除了在韓庚的微博所曝光的中式禮服照之外，現在更曝光了新郎帥穿訂製西裝與新娘披上白紗的美照，甜蜜的互動，讓人也備感幸福。

韓庚先是在個人的微博上貼出一張兩人身穿中式金線刺繡的紅色禮服，並加註「你好，我的...
韓庚先是在個人的微博上貼出一張兩人身穿中式金線刺繡的紅色禮服，並加註「你好，我的愛人」，以充滿愛意的眼神相視而笑。圖／摘自微博
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趕在2020年到來之前，中國男星韓庚與香港女演員盧靖姍正式步入人生下一階段，讓不少演藝圈好友也獻上祝福。韓庚先是在個人的微博上貼出一張兩人身穿中式金線刺繡的紅色禮服，並加註「你好，我的愛人」，兩人在戶外的草地上十指交扣，並以充滿愛意的眼神相視而笑，滿滿的粉紅泡泡，讓粉絲也忍不住回應「我已經在期待寶寶的顏值了」。而據大陸媒體報導，兩人先是在去年12月30日宴客，隔天才舉行婚禮，刻意選在一年的最後一天完成終身大事，好不浪漫。

正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍...
正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍藍色弧領三件式禮服，搭配禮服襯衫、黑色琺瑯袖扣。圖／BOSS提供
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不僅有中式禮服的造型，韓庚在婚禮前的宴會就先穿了BOSS的「Made To Measure」量身訂製灰藍色西裝，來陪襯盧靖姍的大紅色小洋裝。而到了正式婚禮時，同樣是選穿同系列的量身訂製海軍藍色弧領三件式禮服，搭配禮服襯衫、黑色琺瑯袖扣，韓庚全系列的服飾都交由Hugo Boss總部製作完成。而且西裝外套襯裡繡上「Celina Horan & Han Geng」專屬標識，寓意兩人幸福美滿，永不分離；領帶則飾有韓庚英文名字首字母的「HG」字樣。照片中韓庚與盧靖姍笑的十分開心，也不乏深情款款的交換對戒與誓言片段，甜蜜又溫馨的互動，讓人也輕易的感受到幸福。

正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍...
正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍藍色弧領三件式禮服，搭配禮服襯衫、黑色琺瑯袖扣。圖／BOSS提供
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正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍...
正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍藍色弧領三件式禮服，搭配禮服襯衫、黑色琺瑯袖扣。圖／BOSS提供
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韓庚在婚禮前的晚宴，身穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製灰藍...
韓庚在婚禮前的晚宴，身穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製灰藍色西裝，來陪襯盧靖姍的大紅色小洋裝。圖／BOSS提供
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韓庚在婚禮前的晚宴，身穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製灰藍...
韓庚在婚禮前的晚宴，身穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製灰藍色西裝，來陪襯盧靖姍的大紅色小洋裝。圖／BOSS提供
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正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍...
正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍藍色弧領三件式禮服，搭配禮服襯衫、黑色琺瑯袖扣。圖／BOSS提供
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正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍...
正式婚禮時，韓庚選穿BOSS的「Made To Measure」量身訂製訂製海軍藍色弧領三件式禮服，搭配禮服襯衫、黑色琺瑯袖扣。圖／BOSS提供
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BOSS為韓庚婚禮量身打造訂製禮服的草稿。圖／BOSS提供
BOSS為韓庚婚禮量身打造訂製禮服的草稿。圖／BOSS提供
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BOSS為韓庚婚禮量身打造訂製禮服的草稿。圖／BOSS提供
BOSS為韓庚婚禮量身打造訂製禮服的草稿。圖／BOSS提供
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婚禮的領帶、領結飾有韓庚英文名字首字母的「HG」字樣。圖／BOSS提供
婚禮的領帶、領結飾有韓庚英文名字首字母的「HG」字樣。圖／BOSS提供
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婚禮西裝香港

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