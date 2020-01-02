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陳奕迅也來吃！香港「華星冰室」登台 11款台灣限定餐

2020-01-02 18:13聯合報 記者陳睿中／即時報導

來自香港，連陳奕迅、楊千嬅及梁漢文等明星均為座上嘉賓的「華星冰室」，預計將於農曆年後正式開幕全台首間分店。店內除了有招牌的各式餐點、飲品，更在台獨家推出亞美利加牛肉漢堡、芝士焗豬柳飯等11款限定商品。

從香港灣仔起家的華星冰室，目前在香港、澳門設有多間分店。店內的特色之一，就是主打80年代的復古情調，因此吸引許多民眾拍照打卡。店內提供多款茶餐廳經典料理，其中又以至尊嫩滑炒蛋多士、港式功夫香滑奶茶、咖央西多、森美鹵脾、重口味一丁、雞翼煎蛋撈一丁等菜色為招牌。

業者表示，「港式功夫香滑奶茶」以獨家沖茶密技呈現，民眾可以依照個人喜好調整甜度，每杯78元起。而主廚調味的「至尊嫩滑炒蛋多士」不需沾醬，就可品嚐到十足的滋味，可以與抹上黃油的多士一起品嚐，帶來不同層次的口感，每份98元。

華星冰室在台灣，同樣供應有出前一丁、三文治、多士與甜品系列，也推出6款台灣獨家漢堡，以及5款芝士焗烤料理。「亞美利加牛肉漢堡」以美國牛肉特製而成，再搭配台灣時蔬以及特製醬汁，每份228元；「芝士焗豬柳飯」則是選用台灣在地新鮮豬柳，配上即叫即炒的珍珠米蛋炒飯，以及港式蕃茄醬、起司後焗烤上桌，每份280元。其他還有非一般魚柳堡、飛毛腿漢堡、芝士焗肉醬等產品。

華星冰室台北店位於台北東區商圈，目前已經對外試營運。店內規劃有超過50坪的空間與72席座位，並且同樣延續香港的復古裝潢風格。業者也透露，預計將於農曆年後正式在台開幕。

華星冰室台灣店，同樣延續復古的裝潢情調。圖／華星冰室提供
華星冰室台灣店，同樣延續復古的裝潢情調。圖／華星冰室提供
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亞美利加牛肉漢堡，228元。圖／華星冰室提供
亞美利加牛肉漢堡，228元。圖／華星冰室提供
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芝士焗豬柳飯，每份280元。圖／華星冰室提供
芝士焗豬柳飯，每份280元。圖／華星冰室提供
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港式功夫香滑奶茶，熱78元／冰88元。圖／華星冰室提供
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香港漢堡

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