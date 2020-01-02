關於美洲豹 你應該知道的五款Cartier珠寶

如果有某種動物能代表一個珠寶品牌的氣質底蘊，那麼美洲豹早在1914年、悄悄走入卡地亞Cartier的寶石版圖上。甫於十二月下旬假遠百信義A13開展的卡地亞「豹影迷蹤」特展，透過多元方式，展現了珠寶的靈感繆思與設計工藝，而無論你已經參觀或尚未參觀過展覽，且來欣賞幾款你應該知道的美洲豹系列古董或當代珠寶作品，各具氣韻。

不得不知的首推溫莎公爵夫人訂製的Cartier美洲豹鑽石藍寶石胸針，152.35克拉的喀什米爾藍寶石上，一只桀驁不馴的美洲豹坐臥其上，此後令美洲豹聲名大噪，並成為珠寶商帝王的重要版圖。第二款的18K黃金美洲豹戒指，則是以實心K金雕鑿而成，造型渾然一體之外，更以強烈氣勢，成為配戴者手上無可忽視的自信象徵。第三款的美洲豹系列戒指，則擬現了一只鑽石小豹，靈巧溫柔地與戒環本身合而為一，展現出貓科動物的慵懶。

而美洲豹頂級珠寶系列流蘇項鍊，則以豹首結合擺動、搖曳生姿的流蘇項鍊，華麗且閃亮，並藉由鑽石、黑瑪瑙與祖母綠珠，呈現色澤上的巧妙變化；最後神來一筆的，則屬美洲豹裝飾腕表。鍍銠的白K金表殼上鑲嵌有雙圈的明亮式切割鑽石，身披黑色美豔琺瑯斑紋的美洲豹，霸氣佔據了表面，像掌握全局般，讓時間小巧地座落於九點鐘方向。工匠從草圖、鑲嵌，都經精密計算，將豹耳的線條與黑色豹點紋路，細膩捕捉。