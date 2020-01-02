吃臘八粥了嗎？ 溫補脾腎的冬季甜品

今天是農曆12月8日，也是所謂的臘八節，民間習俗是在這天吃上一碗臘八粥，慶祝豐年。而從中醫觀點，冬季天冷想吃甜點時，以臘八粥取代蛋糕，可以溫補脾胃，是不錯的冬季甜點選擇。

臘八粥又稱佛粥，相傳釋迦牟尼於農曆十二月初八悟道成佛，因此各寺院在這天要念經，並以五穀及果物煮粥敬佛；但也有臘八粥習俗是明清時期才開始流傳的說法。

馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩則表示，從中醫觀點來看，臘八節正值冬天寒冷之時，臘八粥的材料包含糯米、豆類、紅棗、桂圓等，確實有驅寒保暖、溫補脾腎的效果，可以說是冬季的養生良方。

瞿瑞瑩表示，脾胃跟脾腎在冬天容易虛寒，臘八粥裡的糯米可以提升脾氣，桂圓可以溫補脾腎，紅棗則能補益脾胃之氣。有些人冬季食慾增大，便可以用臘八粥代替蛋糕等甜點，一周吃兩、三碗。

但糯米相對白米較不好消化，且豆類容易造成脹氣，瞿瑞瑩也提醒老人家若是腸胃不好，糯米可煮爛一些，豆類也可以酌量減少，糖分也不宜加太多。