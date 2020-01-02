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過年前買起來！屈臣氏推「1元開運政策」、日藥本舖熱銷商品挑戰最低價

2020-01-02 17:36聯合報 記者陳立儀／即時報導

新年新氣象，藥妝店在農曆春節前強打優惠，從彩妝、保養、髮品、香氛到日用品都可趁機撿便宜。屈臣氏推出「1元開運政策」，共有700件商品任挑任選加1元多1件；日藥本舖「新春購物節」眾多明星熱銷商品挑戰藥妝最低價，1月17日至2月2日到日藥本舖門市單筆消費滿588元，還可獲得新春鼠來寶百萬刮刮卡。

屈臣氏即日起至2月5日推出「1元開運政策」，除了700件商品加1元多1件之外，還有開架彩妝85折、髮類商品85折、醫美金評賞商品折扣後消費滿2,800元送300元商品提貨券、9大醫美品牌滿額贈等好康。同步推出寵i會員專屬的「美力鼠來寶」刮刮卡活動，折扣後消費滿688元可獲贈好運刮刮卡一張，內含屈臣氏驚喜折扣、人人有獎，最高可享購物金1,688元，刮刮卡中還有屈臣氏LINE官方帳號推出的「錢鼠來拉霸」開運序號，登入序號就有機會贏得現金10萬元、Dyson精品家電、Samsung Galaxy Note 10、Nintendo Switch等大獎。

日藥本舖1月9日至3月8日舉辦「新春購物節」，開運妝、桃花妝推薦單品包括3D閃亮淚袋筆＃02米金色原價450元、特價399元；KATE凱婷同調6色眼彩盤原價540元、特價459元；妙巴黎紅絲絨霧面2合1唇筆系列原價375元、特價319元；KISSME花漾美姬瞬翹濃密防水眼睫組原價700元、限量特價499元；DHC橄欖油護唇膏原價299元，特價169元。

瞄準年前大掃除、春節出遊需求，日藥本舖推出「新春生活鈔省攻略5折起」，回購率超高的P&G Ariel新超強潔淨3D洗衣膠球18個原價229元、挑戰最低價129元；舒潔棉花萃取抽取式衛生紙90抽 X 8入原價129元、挑戰最低價89元；第一石鹼濃縮洗碗精250ml原價90元、加價購45元；KIRIN午後紅茶－奶茶500ml原價45元、挑戰最低價39元；KOSE自由淨肌零毛孔酵素洗顏粉原價370元、特價299元。

康是美即日起至1月12日共有700件商品下殺5折起，全店還有會員指定商品消費滿688元送50元現金折價券、指定染髮或造型品任2件送30元現金折價券等活動。

日藥本舖1月9日至3月8日推出「新春購物節」，DHC橄欖油護唇膏原價299元，特...
日藥本舖1月9日至3月8日推出「新春購物節」，DHC橄欖油護唇膏原價299元，特價169元。圖／日藥本舖提供
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屈臣氏即日起至2月5日推出「1元開運政策」，700件商品任挑任選加1元多1件，包括彩妝、保養、生活用品等。圖／屈臣氏提供
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日藥本舖1月9日至3月8日推出「新春購物節」，KISSME花漾美姬瞬翹濃密防水眼睫組原價700元、限量特價499元。圖／日藥本舖提供
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