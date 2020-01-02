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鐘表品牌比拚工藝 生動靈鼠躍上表面

2020-01-02 16:58聯合報 記者曾智緯／即時報導

為了全球廣大的華人市場，高檔鐘表品牌都會在農曆年到來之際，推出專屬的生肖腕表，不只是想搶分一杯羹，還展現了製表的精湛技術。像是寶珀（Blancpain）就一口氣推出了經典年曆表系列的鼠年表款、以及工坊創作的藝術腕表；海瑞溫斯頓（Harry Winston）則結合的剪紙的概念，在手表上呈現出老鼠生動的意象。

鐘表藏家每年總會期待寶珀表旗下Métiers dArt工作坊會推出什麼樣的藝術傑作，而今年為了農曆鼠年的到來，品牌特別結合「骨瓷」的作法和微繪琺瑯的技巧，呈現全球限量僅八只的工藝腕表。這款特別的腕表，總共需要經過三次的高溫燒製，才能陸續完成無暇的瓷面表盤、透明大明火琺瑯、以及描繪出三隻老鼠採摘果實的琺瑯。這幾項技術是經過工坊一年多的研發與測試才完成，是寶珀獨步表壇的工藝，極為罕見。同時，往年都會推出生肖表的中華年曆Villeret系列，也沒缺席，今年的主角錦鼠出現於12點鐘的顯示窗、以及機芯上的自動擺輪，限量發行50只。

而海瑞溫斯頓則打造玫瑰金卓時Premier系列限量鼠年生肖表來慶賀新年，結合品牌知名的鑽石鑲工，重新詮釋傳統剪紙藝術。為了這只鼠年限定表款，海瑞溫斯頓使用了染紅色的珍珠母貝當作表盤，其上並以18K玫瑰金製成勾勒出剪紙的線條，演繹了過去年節時常見到寓意美好的民俗藝術。招牌的錦簇鑲嵌也同時出現於表盤上，透過八顆馬眼型切工鑽石圍繞著中心位置的一顆圓形明亮式切工主鑚，構成一朵綻放的立體花朵。

另外，寶璣表（Breguet）也備有Classique 7145經典系列鼠年限量腕表和Reine de Naples 8955 Cammea那不勒斯王后系列鼠年限量腕表，兩款截然不同的生肖表款。其中的Classique 7145經典系列採用包括手工鐫刻、大明火琺瑯、機刻雕花，以及寶石鑲嵌的技巧完成，凸顯了品牌的製表能耐。那不勒斯王后系列鼠年限量腕表更是直接在貝殼表盤上雕飾出栩栩如生的立體「吉鼠」圖案，讓人驚嘆，極具收藏性。

寶璣Reine de Naples 8955 Cammea那不勒斯王后系列鼠年限...
寶璣Reine de Naples 8955 Cammea那不勒斯王后系列鼠年限量腕表，18K玫瑰金表殼，貝殼浮雕表盤，限量8只，約232萬2,000元。圖／Breguet提供
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寶珀中華年曆鼠年限量版腕表，鉑金表殼，白色大明火琺瑯表盤，限量50只，約279萬5,000元。圖／Blancpain提供
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寶珀鼠年Metiers d’Art特別版骨瓷工藝，18K白金表殼，限量8只，價格...
寶珀鼠年Metiers d’Art特別版骨瓷工藝，18K白金表殼，限量8只，價格未定。圖／Blancpain提供
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海瑞溫斯頓卓時 Premier 系列限量鼠年生肖表，18K玫瑰金表殼，珍珠母貝表...
海瑞溫斯頓卓時 Premier 系列限量鼠年生肖表，18K玫瑰金表殼，珍珠母貝表盤，限量8只，約164萬7,000元。
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寶璣Classique 7145經典系列鼠年限量腕表，18K白金表殼，限量8只，...
寶璣Classique 7145經典系列鼠年限量腕表，18K白金表殼，限量8只，約158萬6,000元。圖／Breguet提供
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