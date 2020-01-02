鐘表品牌比拚工藝 生動靈鼠躍上表面

為了全球廣大的華人市場，高檔鐘表品牌都會在農曆年到來之際，推出專屬的生肖腕表，不只是想搶分一杯羹，還展現了製表的精湛技術。像是寶珀（Blancpain）就一口氣推出了經典年曆表系列的鼠年表款、以及工坊創作的藝術腕表；海瑞溫斯頓（Harry Winston）則結合的剪紙的概念，在手表上呈現出老鼠生動的意象。

鐘表藏家每年總會期待寶珀表旗下Métiers dArt工作坊會推出什麼樣的藝術傑作，而今年為了農曆鼠年的到來，品牌特別結合「骨瓷」的作法和微繪琺瑯的技巧，呈現全球限量僅八只的工藝腕表。這款特別的腕表，總共需要經過三次的高溫燒製，才能陸續完成無暇的瓷面表盤、透明大明火琺瑯、以及描繪出三隻老鼠採摘果實的琺瑯。這幾項技術是經過工坊一年多的研發與測試才完成，是寶珀獨步表壇的工藝，極為罕見。同時，往年都會推出生肖表的中華年曆Villeret系列，也沒缺席，今年的主角錦鼠出現於12點鐘的顯示窗、以及機芯上的自動擺輪，限量發行50只。

而海瑞溫斯頓則打造玫瑰金卓時Premier系列限量鼠年生肖表來慶賀新年，結合品牌知名的鑽石鑲工，重新詮釋傳統剪紙藝術。為了這只鼠年限定表款，海瑞溫斯頓使用了染紅色的珍珠母貝當作表盤，其上並以18K玫瑰金製成勾勒出剪紙的線條，演繹了過去年節時常見到寓意美好的民俗藝術。招牌的錦簇鑲嵌也同時出現於表盤上，透過八顆馬眼型切工鑽石圍繞著中心位置的一顆圓形明亮式切工主鑚，構成一朵綻放的立體花朵。