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拚年貨節！蝦皮購物邀米奇助陣、淘寶台灣有請大甲媽祖親臨駐駕

2020-01-02 16:42聯合報 記者陳立儀／即時報導

網購年貨節大戰火熱開打，蝦皮購物迪士尼合作打造新春限定年貨節，推出「2020鼠於你專區」及賀歲福袋最低3折起，還有鼠年限定「蝦拼接接樂」與全新互動遊戲「蝦蝦果園」；淘寶台灣與大甲鎮瀾宮的鎮瀾買足商城攜手合作，迎接地表最強天后「大甲媽祖」首次駐駕，開放線上點光明燈、安太歲等服務，1月6日凌晨0點至1點的活動開跑第一個小時，活動商品結帳滿2,999元可享7折，最高現折900元。

即日起至1月15日蝦皮購物與迪士尼合作舉辦「年貨節」限定活動，推出黃金元寶紅包、米奇系列USB暖暖手、CACO迪士尼系列服飾等下殺3折起，AR互動遊戲「蝦拼接接樂」也有迪士尼特別場，每晚10點可玩米奇紅包接米奇金幣，搶萬元蝦幣、購物金，再抽獨家福袋；1月6日至1月15日於台北新光三越南西店迪士尼鼠於你期間限定店現場掃QR Code上蝦皮購物玩「蝦拼接接樂」迪士尼特別場，得分即可兌換蝦皮購物金，再抽迪士尼限量「2020鼠於你紀念幣」。

蝦皮購物年貨節期間天天灑下億萬紅包雨，年節「限時幸運雨」每逢0點、中午12點、下午6點、晚上10點整點限搶折價券，最高面額達4,800元；另有「神秘雷陣雨」6時段輸碼搶品牌折價券、超值福袋與眾多整點瘋搶爆品；1月15日當天祭出「翻倍財神雨」優惠翻倍、「神秘雷陣雨」加碼超強1折優惠及6時段紅包開灑。

淘寶台灣與鎮瀾買足合作線上代辦點燈服務，點光明燈限量送招財錢母與娘傘日月扇組合，點太歲燈限量送鎮瀾宮開運符令手環，還可買到鎮瀾宮2020年「錢鼠不完」文創福袋，內含各式有趣開運飾品。1月6日至1月10日每晚8點至11點59分購買活動商品滿999元可享8折，最高現折200元，再享超取0元免運。

過年就是要穿新衣新鞋，淘寶台灣和圖文畫家寂寞鱷魚攜手推出一系列返鄉過年穿搭指南，即日起淘寶台灣全站服飾鞋包購滿99元即可超取0元免運。

蝦皮購物「年貨節」娛樂互動再升級，「蝦蝦果園」可在遊戲內澆水種水果，收成即有機會...
蝦皮購物「年貨節」娛樂互動再升級，「蝦蝦果園」可在遊戲內澆水種水果，收成即有機會化虛轉實獲得真實果乾、果汁等。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物迎接農曆鼠年，攜手迪士尼合作打造新春限定「年貨節」。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物迎接農曆鼠年，攜手迪士尼合作打造新春限定「年貨節」。圖／蝦皮購物提供
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淘寶台灣與鎮瀾手足合作上架的線上代辦點光明燈、安太歲。圖／淘寶台灣提供
淘寶台灣與鎮瀾手足合作上架的線上代辦點光明燈、安太歲。圖／淘寶台灣提供
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淘寶台灣與鎮瀾手足合作上架2020「錢鼠不完」文創福袋。圖／淘寶台灣提供
淘寶台灣與鎮瀾手足合作上架2020「錢鼠不完」文創福袋。圖／淘寶台灣提供
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迪士尼蝦皮購物福袋

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