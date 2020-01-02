拚年貨節！蝦皮購物邀米奇助陣、淘寶台灣有請大甲媽祖親臨駐駕

網購年貨節大戰火熱開打，蝦皮購物與迪士尼合作打造新春限定年貨節，推出「2020鼠於你專區」及賀歲福袋最低3折起，還有鼠年限定「蝦拼接接樂」與全新互動遊戲「蝦蝦果園」；淘寶台灣與大甲鎮瀾宮的鎮瀾買足商城攜手合作，迎接地表最強天后「大甲媽祖」首次駐駕，開放線上點光明燈、安太歲等服務，1月6日凌晨0點至1點的活動開跑第一個小時，活動商品結帳滿2,999元可享7折，最高現折900元。

即日起至1月15日蝦皮購物與迪士尼合作舉辦「年貨節」限定活動，推出黃金元寶紅包、米奇系列USB暖暖手、CACO迪士尼系列服飾等下殺3折起，AR互動遊戲「蝦拼接接樂」也有迪士尼特別場，每晚10點可玩米奇紅包接米奇金幣，搶萬元蝦幣、購物金，再抽獨家福袋；1月6日至1月15日於台北新光三越南西店迪士尼鼠於你期間限定店現場掃QR Code上蝦皮購物玩「蝦拼接接樂」迪士尼特別場，得分即可兌換蝦皮購物金，再抽迪士尼限量「2020鼠於你紀念幣」。

蝦皮購物年貨節期間天天灑下億萬紅包雨，年節「限時幸運雨」每逢0點、中午12點、下午6點、晚上10點整點限搶折價券，最高面額達4,800元；另有「神秘雷陣雨」6時段輸碼搶品牌折價券、超值福袋與眾多整點瘋搶爆品；1月15日當天祭出「翻倍財神雨」優惠翻倍、「神秘雷陣雨」加碼超強1折優惠及6時段紅包開灑。

淘寶台灣與鎮瀾買足合作線上代辦點燈服務，點光明燈限量送招財錢母與娘傘日月扇組合，點太歲燈限量送鎮瀾宮開運符令手環，還可買到鎮瀾宮2020年「錢鼠不完」文創福袋，內含各式有趣開運飾品。1月6日至1月10日每晚8點至11點59分購買活動商品滿999元可享8折，最高現折200元，再享超取0元免運。