Angelababy帽T搭紗裙揪可愛 和秀智、孫燕姿穿DIOR比美

DIOR官方微博發布了農曆新年系列的創意配件，由品牌大使Angelababy手提紅色Lady Dior包款演繹，她穿上帽T和紗裙，運動風格、夢幻浪漫的搭配，顯得年輕俏皮；品牌好友秀智Suzy則是在出席韓國SBS演技大賞時，也身穿DIOR 2020早春系列，飄逸優雅。

秀智以「VAGABOND（浪客行／浪行驚爆點）」韓劇奪得迷你劇的女子組最優秀演技獎，也和演出對手戲的李昇基拿到最佳情侶獎，她穿了DIOR早春系列，以非洲的織品藝術為靈感；歌手孫燕姿在跨年表演活動上，也穿了DIOR早春系列，有非洲曠野氣息的服裝，相當符合她不羈帥氣的個性，Angelababy則是在央視跨年詮釋早春的白色刺繡裙，簡直像是阿爾卑斯山的少女般甜美。