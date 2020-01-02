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黑鷹失事5人獲救送陽醫 8遺體晚間接駁運出

2年掉2架... 黑鷹機齡還年輕為何失事？

Angelababy帽T搭紗裙揪可愛 和秀智、孫燕姿穿DIOR比美

2020-01-02 16:22聯合報 記者楊詩涵／即時報導

DIOR官方微博發布了農曆新年系列的創意配件，由品牌大使Angelababy手提紅色Lady Dior包款演繹，她穿上帽T和紗裙，運動風格、夢幻浪漫的搭配，顯得年輕俏皮；品牌好友秀智Suzy則是在出席韓國SBS演技大賞時，也身穿DIOR 2020早春系列，飄逸優雅。

秀智以「VAGABOND（浪客行／浪行驚爆點）」韓劇奪得迷你劇的女子組最優秀演技獎，也和演出對手戲的李昇基拿到最佳情侶獎，她穿了DIOR早春系列，以非洲的織品藝術為靈感；歌手孫燕姿在跨年表演活動上，也穿了DIOR早春系列，有非洲曠野氣息的服裝，相當符合她不羈帥氣的個性，Angelababy則是在央視跨年詮釋早春的白色刺繡裙，簡直像是阿爾卑斯山的少女般甜美。

而Angelababy所詮釋的新年系列，則是延伸自2020春夏，以迪奧先生所鍾愛的「生命之色」紅色作為主題打造，各式花卉也點綴出新年新氣象的富饒視覺；此外，擅長浪漫公主風的Angelababy還選穿2020春夏大陸限定款裙裝出席活動，花朵刺繡滿布於薄紗之上，繁花隨著裙襬翻動而飛舞，寫好寫滿Angelababy的名字。

Angelababy穿上2020春夏的大陸限定款出席活動，浪漫滿分。圖／取自微博
Angelababy穿上2020春夏的大陸限定款出席活動，浪漫滿分。圖／取自微博
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孫燕姿在跨年表演活動身穿DIOR早春系列。圖／取自IG
孫燕姿在跨年表演活動身穿DIOR早春系列。圖／取自IG
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秀智在SBS演技大賞穿了DIOR早春系列裙裝。圖／取自엑스포츠뉴스 (http:...
秀智在SBS演技大賞穿了DIOR早春系列裙裝。圖／取自엑스포츠뉴스 (http://xportsnews.com)
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Angelababy手提紅色Lady Dior包款，穿上帽T和紗裙詮釋新年系列。...
Angelababy手提紅色Lady Dior包款，穿上帽T和紗裙詮釋新年系列。圖／取自微博
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孫燕姿在跨年表演活動身穿DIOR早春系列。圖／取自IG
孫燕姿在跨年表演活動身穿DIOR早春系列。圖／取自IG
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Angelababy在央視跨年活動上穿了DIOR 2020早春系列，簡直是阿爾卑...
Angelababy在央視跨年活動上穿了DIOR 2020早春系列，簡直是阿爾卑斯山上的少女。圖／取自微博
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