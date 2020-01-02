momo購物網2019年「10大熱銷品」！舒潔衛生紙、iPhone、Ariel洗衣膠囊再上榜

momo購物網公布2019年「10大熱銷商品」與「爆紅風雲榜」，其中年銷售超過破千萬包的舒潔衛生紙，及雙11、雙12熱銷冠軍的Apple iPhone 11等兩大品牌已連續2年入榜，前年榮登爆紅榜的dyson、Ariel在年度新力作加持下，也擠進榜單中；爆紅榜則以銷售成長幅度為基準，包括飛樂氣炸鍋、MUJI小白鞋、Apple AirPods、金車CrystalValley礦沛氣泡水等皆榜上有名。

根據momo購物網2019年「10大熱銷商品」榜單顯示，商品新鮮感與新奇性、品質、高CP值為重要關鍵，像是主打添加頂級蠶絲蛋白精華的舒潔棉絨膚觸抽取衛生紙、讓洗衣更加便利的Ariel日本三合一3D洗衣膠囊、理膚寶水B5彈潤修復精華等皆為2019年新品，尤其長銷型商品每逢momo購物網獨家推出優惠活動，就會掀起囤貨潮；Apple年度新機iPhone 11、dyson新機V11 Fluffy手持無線吸塵器也名列年度熱銷榜中。

高CP值的家電包括HERAN日本馬達14吋智慧觸控變頻7葉片DC扇、石頭掃地機器人二代S6、momo獨家機型的TECO一級變頻8～10坪冷暖空調。