追夢音樂劇《台灣有個好萊塢》本週國家戲劇院盛情開演

《台灣有個好萊塢》首演劇照，帶領觀眾重返1960年代台語片黃金時代。圖／瘋戲樂工作室提供 秦大悲 分享 facebook

由知名音樂製作人、三金常客王希文領銜，瘋戲樂工作室音樂劇《台灣有個好萊塢》，集合影視大咖苗可麗、孫可芳、羅北安、劉亮佐、管罄與實力派音樂劇演員林玟圻、林家麒、竺定誼、劉廷芳、蔡邵桓等，帶領觀眾重返1960年，有著「台灣好萊塢」之稱的北投台語片場，喚起跨世代的追夢記憶。今日的年輕創作者熱情追夢，當年的創作者勇敢造夢，不論哪一個時代，有夢想、有懷抱的人們，都曾經歷過追尋夢想途中那些快樂、挫折與掙扎。劇中以電影產業為背景，看男女主角孫可芳、林玟圻如何在現實與理想裡，努力找到自己的路，發出自己的聲音。



《台灣有個好萊塢》首演劇照，演出電影從業人員的辛酸苦辣。圖／瘋戲樂工作室提供 秦大悲 分享 facebook

「夢想是甘中帶苦，生活是苦中帶甘。」劇中觸動人心的歌曲與熱血的情節，將《台灣有個好萊塢》帶上第56屆金馬獎舞台，成為今年典禮開場演出，廣受各界矚目。而在2020年國家戲劇院版的《台灣有個好萊塢》舞台上，製作團隊也準備了彩蛋：除了由國家電影中心授權的經典台語片片段讓影迷尋寶，由台灣字體設計團隊「justfont」開發的「金萱那提」字體，也將以台語文字出現在舞台兩側歌曲字幕上，用台灣設計的字體，詮釋在地的故事。



《台灣有個好萊塢》首演劇照，致敬台語經典電影《天字第一號》。圖／瘋戲樂工作室提供 分享 facebook

於此同時，《台灣有個好萊塢》也將於演出現場同步推出音樂劇原聲帶。本次原聲帶加碼收錄三首流行歌手翻唱劇中歌曲，包含滅火器重新編曲的〈台灣有個好萊塢〉、旺福樂團版的〈家家家〉以及李千那於金馬舞台上演唱的〈當初時，電影開始〉，一次滿足樂迷與劇迷的心願。



《台灣有個好萊塢》音樂劇原聲帶錄製前會議。圖／瘋戲樂工作室提供 分享 facebook

《台灣有個好萊塢》由瘋戲樂工作室藝術總監王希文一人「分飾三角」，同時擔任作曲、音樂執導與現場樂隊指揮；金鐘女配角孫可芳與實力音樂劇演員林玟圻分別擔任男女主角，苗可麗、羅北安、劉亮佐加持共同演出，並特邀曾博恩擔綱劇中神秘角色。《台灣有個好萊塢》本週末即將於台北國家戲劇院熱情演出兩週十場，在2020年開春一月，帶領著各年齡層的觀眾朋友們，一起熱血、勇敢追夢。

《台灣有個好萊塢》男女主角林玟圻、孫可芳入戲錄製原聲帶。圖／瘋戲樂工作室提供 秦大悲 分享 facebook 《台灣有個好萊塢》演員苗可麗、林家騏錄製原聲帶中。圖／瘋戲樂工作室提供 秦大悲 分享 facebook

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《台灣有個好萊塢》

【演出時間】2020年1月4日至12日。

【演出地點】台北國家戲劇院。

【購票方法】購票詳情請上 UDN售票網 與 瘋戲樂工作室 臉書粉絲專頁。

【演出場次】共10場，博恩演出場次以「＊」標註。

假日場

首週｜1/4(六)午、1/4(六)晚、＊1/5(日)午、＊1/5(日)晚

第二週｜1/10(五)晚、1/12(日)午、1/12(日)晚



平日場

＊1/7(二)晚、＊1/8(三)晚、＊1/9(四)晚





【演出票價】

假日場：3500、3000、2500、2000、1600、1200、800

平日場：3300、2800、2300、1800、1500、1200、800





【折扣資訊】

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