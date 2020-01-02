PANTONE 2020經典色好燒 藍色腕表氣質一整年

大自然中孕育萬物萬色，紅橙黃綠藍錠紫、各有印象。顏色權威「彩通（Pantone）」日前公佈了2020的年度代表色：「19-4052 TCX 經典藍」，消息一出，喜歡、不喜歡？各有意見。但不能否認的是，藍色總和天空、海洋、深邃、優雅多所連結。從2000年起，彩通皆邀請色彩權威，聯合評選、挑出能反應時代與美學影響力的年度代表色。而迎接2020的全新開始，或許就從挑選一只藍色表面的腕表開始：把握時間、掌握方向。

芝柏Girard Perregaux的Laureato桂冠系列Absolute天際行者腕表，以鈦金屬PVD黑色，搭配了藍色表面、和簡單實用的時分秒大三針，藍色表面並經太陽紋處理，翻轉手腕之餘，散發著美麗、雅致的金屬光澤；沛納海PANERAI的Luminor Due腕表38毫米，同樣也走簡約風格。Luminor Due系列以及較輕薄纖細的表殼，相當合適每天的西裝或休閒服裝穿搭，同時這還是38毫米腕表中首次採用鈦金屬表殼的款式，搭配上小三針、米色時標指針的組合，呈現出帶有灑落風格的運動款式。