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PANTONE 2020經典色好燒 藍色腕表氣質一整年

2020-01-02 15:11聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

大自然中孕育萬物萬色，紅橙黃綠藍錠紫、各有印象。顏色權威「彩通（Pantone）」日前公佈了2020的年度代表色：「19-4052 TCX 經典藍」，消息一出，喜歡、不喜歡？各有意見。但不能否認的是，藍色總和天空、海洋、深邃、優雅多所連結。從2000年起，彩通皆邀請色彩權威，聯合評選、挑出能反應時代與美學影響力的年度代表色。而迎接2020的全新開始，或許就從挑選一只藍色表面的腕表開始：把握時間、掌握方向。

芝柏Girard Perregaux的Laureato桂冠系列Absolute天際行者腕表，以鈦金屬PVD黑色，搭配了藍色表面、和簡單實用的時分秒大三針，藍色表面並經太陽紋處理，翻轉手腕之餘，散發著美麗、雅致的金屬光澤；沛納海PANERAI的Luminor Due腕表38毫米，同樣也走簡約風格。Luminor Due系列以及較輕薄纖細的表殼，相當合適每天的西裝或休閒服裝穿搭，同時這還是38毫米腕表中首次採用鈦金屬表殼的款式，搭配上小三針、米色時標指針的組合，呈現出帶有灑落風格的運動款式。

另外積家Jaeger-LeCoultre的Polaris Date日曆腕表限量版，貌似平凡的藍色表面，其實是經手工漆面處理，呈現漸變的視覺效果，再結合了太陽飾紋、粒紋裝飾與乳白色裝飾。表款具備了實用的響鬧功能，以提醒配戴者重要事項。去年下旬已先於北美市場問世，採全球限量800只販售。

PANERAI，Luminor Due系列，鈦金屬38毫米腕表，21萬2,000...
PANERAI，Luminor Due系列，鈦金屬38毫米腕表，21萬2,000元。圖╱PANERAI提供。
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Girard Perregaux，Laureato桂冠系列Absolute天際行...
Girard Perregaux，Laureato桂冠系列Absolute天際行者腕表，29萬5,000元。圖╱Girard Perregaux提供。
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Jaeger-LeCoultre，Polaris Date日曆腕表限量版，26萬...
Jaeger-LeCoultre，Polaris Date日曆腕表限量版，26萬6,000元。圖╱Jaeger-LeCoultre提供。
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