「植物肉漢堡」來了！丹堤新推3款101元起 創新低價

連鎖餐飲業者丹堤咖啡於鼠年開春就推出創意新餐，將目前歐美風行的「植物肉」飲食新概念導入菜色，強調100%「植物肉排」更能減少碳排放愛地球。即日起至2/29推出嘗鮮價101元，也打破國內價格迷思，讓消費者吃美食愛地球也能無痛少負擔。

隨著食蔬人口漸增，以及環保意識抬頭，丹堤咖啡與國內廠商共同合作打造一支未來漢堡，強調是零動物成分、零膽固醇、無激素、無抗生素、無基因改造，外觀上則和傳統漢堡排無差異，類似真肉卻更加健康，主要成分為非基因改造大豆蛋白，100％植物製造，其中高蛋白質尤其適合重訓健身族運動後補充；口感風味不減且更滑順清爽。

為讓更多民眾體驗「植物肉」的美味，價格也創下國內新低，將目前通路平均要價130元以上的肉排，101元就可輕鬆享用。