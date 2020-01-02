「植物肉漢堡」來了！丹堤新推3款101元起 創新低價
連鎖餐飲業者丹堤咖啡於鼠年開春就推出創意新餐，將目前歐美風行的「植物肉」飲食新概念導入菜色，強調100%「植物肉排」更能減少碳排放愛地球。即日起至2/29推出嘗鮮價101元，也打破國內價格迷思，讓消費者吃美食愛地球也能無痛少負擔。
隨著食蔬人口漸增，以及環保意識抬頭，丹堤咖啡與國內廠商共同合作打造一支未來漢堡，強調是零動物成分、零膽固醇、無激素、無抗生素、無基因改造，外觀上則和傳統漢堡排無差異，類似真肉卻更加健康，主要成分為非基因改造大豆蛋白，100％植物製造，其中高蛋白質尤其適合重訓健身族運動後補充；口感風味不減且更滑順清爽。
為讓更多民眾體驗「植物肉」的美味，價格也創下國內新低，將目前通路平均要價130元以上的肉排，101元就可輕鬆享用。
丹堤咖啡開春推出3款植物肉漢堡系列，其中「花生鮮蔬植物肉漢堡」，上下蔬菜脆片包覆肉排，飽滿多汁清爽不膩，單點價101元；「蛋沙拉植物肉漢堡」以蛋香、沙拉搭配多汁肉排，單點價111元；「雙料起司植物肉漢堡」則是層層起司包覆肉排，咬一口可感受濃郁牽絲口感，單點價121元。以上餐點加40元即可升級套餐，優惠到2/29。
留言