這個網站有夠夯 萬寶龍江詩丹頓豪利時跟徠卡都搶合作

如何理解腕表資訊？在網路世代，專業網站的存在益發重要。以紐約為基地、逆向發行紙本的專業鐘表網站Hodinkee近年在高級鐘表領域佔有重要的發言位置，去年十月甚至前進亞洲、發行的日本版本的分站。而這回Hodinkee則與萬寶龍聯手，推出網站聯名限量腕表：1858系列單按把限量款腕表。

事實上，這並非Hodinkee的初次嘗試，2017年時，網站已經與江詩丹頓Vacheron Constantin推出一款精鋼、限量36只的Historiques Cornes de vache 1955腕表，因為叫好又叫座，江詩丹頓因而在2019年推出這款腕表的常規版；2019年下半年，Hodinkee再先後和Oris與Leica徠卡相機推出聯名的Divers Sixty-Five限量腕表，以及限量相機Ghost Edition。

最新發展是，專業筆具、製表與皮件的名家萬寶龍Montblanc也加入戰局，推出了全新1858系列單按把限量款腕表。這款腕表是以Minerva機芯廠的一件古董計時碼表為靈感，除了表面以黑色亮漆錶盤搭配淺米色測速器刻度外環，再使用了棕色Sfumato鱷魚皮表帶，創造屬於1930年代的懷舊氣氛。MB M13.21手上鏈機芯除了經手工打磨，機芯並具備Minerva箭嘴結構的鵝頸游絲，以及1912年獲得專利的V形計時表橋。