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這個網站有夠夯 萬寶龍江詩丹頓豪利時跟徠卡都搶合作

2020-01-02 14:28聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

如何理解腕表資訊？在網路世代，專業網站的存在益發重要。以紐約為基地、逆向發行紙本的專業鐘表網站Hodinkee近年在高級鐘表領域佔有重要的發言位置，去年十月甚至前進亞洲、發行的日本版本的分站。而這回Hodinkee則與萬寶龍聯手，推出網站聯名限量腕表：1858系列單按把限量款腕表。

事實上，這並非Hodinkee的初次嘗試，2017年時，網站已經與江詩丹頓Vacheron Constantin推出一款精鋼、限量36只的Historiques Cornes de vache 1955腕表，因為叫好又叫座，江詩丹頓因而在2019年推出這款腕表的常規版；2019年下半年，Hodinkee再先後和Oris與Leica徠卡相機推出聯名的Divers Sixty-Five限量腕表，以及限量相機Ghost Edition。

最新發展是，專業筆具、製表與皮件的名家萬寶龍Montblanc也加入戰局，推出了全新1858系列單按把限量款腕表。這款腕表是以Minerva機芯廠的一件古董計時碼表為靈感，除了表面以黑色亮漆錶盤搭配淺米色測速器刻度外環，再使用了棕色Sfumato鱷魚皮表帶，創造屬於1930年代的懷舊氣氛。MB M13.21手上鏈機芯除了經手工打磨，機芯並具備Minerva箭嘴結構的鵝頸游絲，以及1912年獲得專利的V形計時表橋。

表款並採限量250只發行，雖然限量是殘酷的，好處是：購入這只限量腕表將獲得Hodinkee網站的邀請，有資格前往萬寶龍表廠參觀、一探究竟。

ORIS，Divers Sixty-Five聯名腕表，限量250只，僅於Hodi...
ORIS，Divers Sixty-Five聯名腕表，限量250只，僅於Hodinkee網站販售，約6萬9,000元。圖╱ORIS提供。
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LEICA，M10-P「幽靈」版相機，全球限量發售250套，每套都附獨特序號。價格則需親洽徠卡之家。圖╱LEICA提供。
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特殊的V字型表橋，是萬寶龍Minerva機芯的特色之一。圖╱Montblanc提...
特殊的V字型表橋，是萬寶龍Minerva機芯的特色之一。圖╱Montblanc提供。
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除了聯名腕表，近期Hodinkee也和LEICA相機合作，推出聯名的M10-P「...
除了聯名腕表，近期Hodinkee也和LEICA相機合作，推出聯名的M10-P「幽靈」版相機，向HODINKEE創始人Ben Clymer的古董時計致敬。圖╱LEICA提供。
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Montblanc，1858系列單按把計時腕錶HODINKEE限量表款，97萬8...
Montblanc，1858系列單按把計時腕錶HODINKEE限量表款，97萬8,200元。圖╱Montblanc提供。
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如果購入Montblanc的Hodinkee限量1858腕表，Hodinkee網...
如果購入Montblanc的Hodinkee限量1858腕表，Hodinkee網站還將邀請你前往萬寶龍表廠參觀。圖╱Montblanc提供。
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腕表紐約

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