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中高價「吃到飽」餐廳成主流？如何創造「排隊潮」？

2020-01-02 13:33聯合報 記者羅建怡／即時報導

台灣人喜歡「吃到飽」，商機無限大的自助餐廳，也逐漸在轉型中，首先是從價位明顯區隔M型化。其中，千元上下的中高價位餐廳，既要固守原有的高CP值、以此迎戰星級飯店，也要考量拓點與市場，不同品牌、不同店家，都要能創造出差異化。業者表示，2020自助餐廳的趨勢，將會是現做料理比例增加、食材等級再拉高，但「漲價」的壓力仍在。

以千元上下的價位切入自助餐市場，漢來海港目前以7家店站穩市場。除了每店幾乎都是排隊店，光一年冰淇淋的用量就要市價破億元，可見一班；業者去年將本館與台中SOGO館兩館封館翻新，年總營業成長10~12%，今年也預告將再拓點，同時宣告漲價3~8%(約30~80元間)。

漢來海港除了以高CP值入市，也不斷提升品牌「食力」，像是剛引進美國歷史最悠久、被譽為「世界上最好吃的冰淇淋」Bassetts貝賽斯，也常邀請米其林星廚設計菜色，甚至在各店也創造「差異化」。漢來美食行銷企劃部協理吳若寧表示，以台北天母店為例，主廚是中廚出身，三星蔥捲餅、現燙牛肉湯就是該店的「隱藏版美食」；在裝潢上也各有特色，敦化店主廚擅長西餐外，該店風格展現「珠寶盒」概念，與天母店訴求的「天燈」、「文青風」，感受上就大不同。

漢來海港少有優惠，以此鞏固價格帶，難得推出的「尾牙專案」，截至目前就有一千五百多個公司報名參加；以今年除夕夜來說，分兩輪供餐，7個餐廳在1小時內完售。

饗賓餐飲集團旗下的「饗食天堂」，也走中高價位，另推升高價的「INPARADISE 饗饗」，近日開幕第3個自助餐品牌「旭集和食集錦」。總經理陳毅航表示，希望「旭集」能重現「饗饗」單店年營收突破4億元佳績。據了解，「饗饗」開幕兩年多迄今仍一位難求，顯示高品質自助餐市場仍具成長空間。因此接力開出「旭集」，平均客單價約1200～1400元，未來在台將開出3～5家店。

自助餐廳從千元不斷往上探，台灣消費者看似都很埋單。業者表示，其實身在競爭紅海的壓力，在於創新與區隔。吳若寧分析，中高價位自助餐除了「高CP值」，還有幾個趨勢，其一現做料理的比例將會增加，現做可能必須排隊，但要精準控制排隊時間；其次，食材等級會愈來愈高，美國黑牛、廣島生蠔都已入列；另外就是要創造「新鮮感」，讓食客願意不斷回流。

為了創造差異化，吃到飽餐廳就連冰淇淋品牌也很在意。圖／漢來海港提供
為了創造差異化，吃到飽餐廳就連冰淇淋品牌也很在意。圖／漢來海港提供
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台灣吃到飽餐廳愈往高端邁進，競爭也愈激烈。圖／摘自漢來海港官網
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同品牌的各餐廳風格也要有差異化，圖為漢來海港天母店，展現「天燈」意象。圖／摘自漢...
同品牌的各餐廳風格也要有差異化，圖為漢來海港天母店，展現「天燈」意象。圖／摘自漢來海港官網
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現做料理將會愈來愈多，圖為新開幕的「旭集」新菜色。圖／饗賓餐飲集團提供
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品牌冰淇淋漲價

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