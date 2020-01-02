木村光希「北韓Style」復古大鬈髮 和郭雪芙都拎COACH包

近日韓劇「愛的迫降」正在熱播中，劇中孫藝真被村裡的太太們推到美容院去做了「北韓Style」造型，她百般不願的吹了個復古鬈頭，和木村光希（Kōki,）日前造型有驚人的相似度，正值花漾少女的年紀，木村光希在COACH伊勢丹新宿店的Holiday系列快閃店上，就是以這般鬈鬈的復古波浪頭現身。

COACH的Holiday系列靈感來自九○年代，郭雪芙在台灣COACH活動上，也背了和木村光希同系列的Kat Saddle 20手袋，郭雪芙身穿紅色連身裙、搭配千鳥格紋粗花呢夾克，優雅而復古。Kat Saddle系列包款的超大旋釦，保留了COACH的風格，為2020早春系列，靈感來自美國獨立電影「大市民（Metropolitan）」，執行創意總監Stuart Vevers以此表現他心中多元且懷舊的紐約，之中最鮮明的圖樣就是就是馬車圖案（Horse and Carriage）的運用，COACH創立於1941年，在美國紐約曼哈頓的一處閣樓發跡，而馬車圖案則誕生於1950年代，成為品牌經典識別，也成了早春系列服裝、配件的印花運用。