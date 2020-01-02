將珍煮丹拌入COLD STONE！ 用「吃」的黑糖珍奶1/3開賣

黑糖珍珠鮮奶風潮持續席捲台、日、韓，COLD STONE酷聖石冰淇淋更首度跨界聯名職人飲品品牌「珍煮丹」，推出聯名款新品「黑糖珍珠牛奶」經典冰淇淋。為完美呈現「吃的」黑糖珍珠牛奶，特製黃金比例的濃厚古早味黑糖醬，嚴選黑糖蜜熬煮黑糖珍珠，新鮮現拌入COLD STONE香奶冰淇淋。此外，網美系新品「粉戀QQ」經典冰淇淋也同步開賣，微酸甜的果香滋味，1/3至2/20期間限定登場，售完為止。

COLD STONE曾推出狂銷10萬杯的「珍藏幸福」錫蘭珍珠奶茶冰淇淋，「珍愛泰泰」泰式珍珠奶茶冰淇淋也大獲好評。COLD STONE觀察「黑糖珍珠」魅力近年也大幅成長，此次特別跨界聯名珍煮丹，將香奶冰淇淋創意拌入派皮餅乾，佐以黑糖蜜熬煮的黑糖珍珠、淋上黃金比例的醇厚古早味黑糖醬，濃醇奶香與黑糖呈現誘人的經典滋味；而為了迎接農曆春節，特別打造大紅大紫系列冰品「粉戀QQ」，嚴選法國黑醋栗雪貝拌入香奶冰淇淋，呈現開運的色澤，搭配覆盆莓微酸風味、小麻糬增添QQ口感，最後淋上接骨木花風味醬，預計兩款新品將掀起新一波IG美食打卡熱潮。