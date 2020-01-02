春節亞洲漫遊 台灣大買四送二 LINE MOBILE月租抵漫遊

今年春節有七天連續長假，許多人應該都已經訂好了出國旅遊計畫，為方便國人出國旅遊上網，台灣大哥大宣布即日起推出春節原號漫遊日、韓、新、馬、印、菲、泰七國的優惠，凡是申辦四天以上原號漫遊的民眾，就另送兩日免費優惠，優惠折抵後，最低只要398元，平均一天99元，就可享漫遊吃到飽。

同時，深受許多用戶好評的「預付卡漫遊通」方案，台灣大亦從即日起，推出中港預付卡漫遊通首次大降價，最高優惠可打6.7折。若以申辦五天中港預付卡漫遊通為例，享有7.1折優惠，漫遊上網原價600元，現僅需429元，立刻省下171元，平均一天只要85元，就能享有上網吃到飽服務。另外，台灣大更全新推出新加坡預付卡漫遊通，四天上網吃到飽只要319元，平均一天79元，出國旅遊上網輕鬆無負擔。非台灣大月租型用戶，只須攜帶雙證件到台灣大門市親自申請即可使用。

有鑑於日、韓、星、泰、印、菲、馬等地是國人春節出國旅遊的熱門地，因此，台灣大特別規劃春節限定優惠，從即日起到3月3日止，凡是台灣大月租型用戶，申辦「原號漫遊上網，4～30日型」限定優惠，每日僅需199元，再加送兩日免費優惠（該優惠上網索取時間至2月6日止），以申辦四日原號漫遊為例，原本須付796元，現在只要對半價格398元，就可享漫遊吃到飽。