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絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

搶救冬季乾裂 Fées、貝恩身體保濕新品「老少通吃」

2020-01-02 11:37經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

寒冷的冬天，皮膚容易因缺乏水分，而導致乾裂與不適感，面對又乾又冷的氣候，提升皮膚保濕就是搶救乾裂的第一步，深受媽咪小孩喜愛的保養品牌法緻Fées和貝恩Baan，不約而同在2020新年尹始推出提供身體不同部位保濕對策的系列新品。

法緻Fées觀察發現，隨氣候異常和汙染等影響驟增，加上醫美療程和壓力等各種因素的內外夾殺，「易敏感」和「極乾燥」現象已從隱藏版肌膚困擾變得普遍。因此，換上全新風貌的「脂質舒敏系列」訴求以舒緩、調理、修護、防禦四大保養機能來穩定膚況，並訴求0~99歲都適用。

法緻Fées「脂質舒敏系列」共有脂質舒敏調理浴、脂質舒敏修復乳、脂質舒敏修復霜三品項，全系列皆添加水解荷荷芭和尿囊素，並堅持無色素、皂鹼、酒精、礦物油、易致敏的防腐劑和界面活性劑的原則。

其中，「脂質舒敏調理浴」、「脂質舒敏修復乳」適用於身體，訴求是即使連續清洗兩次也不會乾澀的調理浴，沐浴之後則建議搭配可穩定肌膚健康的修復乳，有助於預防乾燥引起的各種不適反覆發生，穩定健康的膚況。另，「脂質舒敏修復霜」則是臉和身體都適用，主要針對因乾燥引起的脫屑和泛紅等不適進行改善。

貝恩Baan的全新經典系列，推出的是「經典水潤高效保濕乳液」、「經典足部滋潤修護霜」和「經典護手霜」三品項。其中，經典水潤高效保濕乳液是一款綜合型身體部位保濕產品，使用高濃度蘆薈精華，可調理皮膚因為乾燥與日曬所造成的不適感，且由於成分內含維他命B5更可以鎖住肌膚內水分保持濕度。

另，針對足部部位的保濕，貝恩Baan「經典足部滋潤修護霜」特別添加乳油木果油、橄欖油、小麥胚芽油，以及維他命B5，訴求可修護改善龜裂粗糙的足部肌膚。而針對手部部位保濕所推出的貝恩Baan「經典護手霜」則使用維他命A、E和甘油，能深入角質層補充滋潤感。

同時，貝恩Baan全新經典系列三品項，此次更結合春節氣氛，特別使用閃耀金色，亦適合作為春節禮物。

貝恩Baan的全新經典系列，推出的是「經典水潤高效保濕乳液」、「經典足部滋潤修護...
貝恩Baan的全新經典系列，推出的是「經典水潤高效保濕乳液」、「經典足部滋潤修護霜」和「經典護手霜」三品項。 圖／貝恩提供
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法緻Fées換上全新風貌的「脂質舒敏系列」訴求以舒緩、調理、修護、防禦四大保養機...
法緻Fées換上全新風貌的「脂質舒敏系列」訴求以舒緩、調理、修護、防禦四大保養機能來穩定膚況，並訴求0~99歲都適用。圖／法緻提供
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