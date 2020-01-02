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絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

Kiki、Lala粉絲注意！Furla攜手雙星仙子推出限定包款 網：這一波非買不可

2020-01-02 11:12聯合報 記者曾智緯／即時報導

義大利袋包品牌Furla在今年也特別找來Kiki與Lala合作，推出一系列的包款...
義大利袋包品牌Furla在今年也特別找來Kiki與Lala合作，推出一系列的包款及配件，讓網友看了也直說「這一波非買不可！」圖／嘉裕提供
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從去年開始，三麗鷗（Sanrio）家族為了慶祝45周年，就陸續了讓旗下的經典角色，推出不同的聯名商品，其中包括了歷久不衰的雙星仙子（Little Twin Stars）Kiki與Lala再度喚醒六、七年級的童年時光。

再度回歸台灣市場的義大利袋包品牌Furla在今年也特別找來Kiki與Lala合作，推出一系列的包款及配件，讓網友看了也直說「這一波非買不可！」誕生於1975年耶誕夜的雙星仙子在今年也將迎來45周年，在三麗鷗的設定下，身為主角的Kiki與Lala旅行了很長一段路才到達地球，學習如何成為最好、最閃亮的恆星。其中Lala是姐姐，但有些害羞。她喜歡繪畫和寫詩，還是廚師。Kiki則對所有事情都充滿好奇，有時會顯得他有些厚臉皮，還喜歡釣星星和發明東西。從誕生以來經過不同世代後，至今仍是三麗鷗旗下最經典又人氣不衰的系列之一。

Furla與Kiki、Lala聯名系列零錢包3,850元。圖／嘉裕提供
Furla與Kiki、Lala聯名系列零錢包3,850元。圖／嘉裕提供
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而這也是Furla繼與Hello Kitty合作獲得廣大迴響後，首度推出雙星仙子聯名系列，備有三種款式，皆由雙星仙子和花卉圖案組成，並提供粉藍色、粉白色和淺粉色的選擇。圖案在經典的Furla Metropolis包款上顯得相當生動，這系列的小號斜背包採用Ares小牛皮製成，而迷你尺寸採用十字壓紋牛皮（Saffiano），鍊條及鎖扣則採用經典的金色金屬，並為可客製化包款推出帶有Kiki和Lala頭像的翻蓋設計。價格自3,050元起，並從1月3日在全球精選的Furla店櫃發售，而品牌位於遠東信義A13的櫃點更有獨賣款。

Furla與Kiki、Lala聯名系列迷你斜背包14,850元。圖／嘉裕提供
Furla與Kiki、Lala聯名系列迷你斜背包14,850元。圖／嘉裕提供
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Furla與Kiki、Lala聯名系列零錢包3,850元。圖／嘉裕提供
Furla與Kiki、Lala聯名系列零錢包3,850元。圖／嘉裕提供
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Furla與Kiki、Lala聯名系列花卉信封手拿包5,850元。圖／嘉裕提供
Furla與Kiki、Lala聯名系列花卉信封手拿包5,850元。圖／嘉裕提供
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Furla與Kiki、Lala聯名系列卡夾3,050元。圖／嘉裕提供
Furla與Kiki、Lala聯名系列卡夾3,050元。圖／嘉裕提供
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Furla與Kiki、Lala聯名系列斜背包17,850元。圖／嘉裕提供
Furla與Kiki、Lala聯名系列斜背包17,850元。圖／嘉裕提供
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Furla與Kiki、Lala聯名系列花卉迷你斜背包14,850元。圖／嘉裕提供
Furla與Kiki、Lala聯名系列花卉迷你斜背包14,850元。圖／嘉裕提供
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