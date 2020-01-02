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圖坦卡門的黃金寶藏500件一次展出！免費送你去朝聖

2020-01-02 11:04聯合報 消費中心／即時報導

世界最知名的法老「圖坦卡門」(Tutankhamun)，自1922年被考古學者於埃及古墓密室內發掘，不僅各種詛咒傳說相傳甚多，甚至因多起考古及探險團隊離奇逝世，而被媒體大肆報導渲染，除了讓這位最年輕的法老王蒙上神秘面紗外，其陵墓寶藏更是國際間爭相討論的話題。

1922年圖坦卡門古墓密室被發掘現場。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
1922年圖坦卡門古墓密室被發掘現場。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
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圖坦卡門是距今3300多年前古埃及新王國時期第十八王朝的法老王，9歲登基，19歲便駕崩，1922年，英國的埃及古物學家霍華德•卡特發現了圖坦卡門法老的陵墓，墓穴中超過5,000件的寶物，歷經3,000年以上歷史而幾乎沒有被盜掘，包含舉世聞名黃金面具等，許多的陪葬品都以幾近完整的狀態保存。於當年出土後，頓時讓整個地球沸騰了！

圖坦卡門的黃金人形棺。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
圖坦卡門的黃金人形棺。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
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本次【圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展】展場不只將重現法老王古墓樣貌，基於推廣「藝術文化教育」與「文物保護」原則，更成功商借到500餘件由埃及文化部監修的「圖坦卡門等比例官方認證藝術品」，皆是埃及文史迷敲碗期待的展件，部分展件更可讓民眾近距離觀賞其精緻的雕紋細節，等不及想參觀的了嗎？在開展前，先來介紹幾項本次展場中絕不能錯過的藏品！

「黃金面具」

舉世聞名的黃金面具重1104 公克，高54 公分，由黃金打造，鑲有青金石、黑曜長和英碧輝煌。面具的額頭上飾有禿鷹和眼鏡蛇，分別代表埃及神下埃及的神，說明圖坦卡門是上、統治者；而下巴長筒狀的鬍子，則是和冥府之神合為一體的象徵；從側面看，鬍子末端稍微翹起來代表死亡。黃金具有著年輕、俊秀的面容，大鑲石英和黑曜眼睛凝視著遠方，這亙古的表情正是埃及藝術追求「永恆生命」的例證。在木乃伊上覆蓋面具習俗，也象徵著古埃及人對死後復活的期待和「永生」嚮往。

圖坦卡門寶藏中最著名的「黃金面具」。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
圖坦卡門寶藏中最著名的「黃金面具」。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
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「娜芙蒂蒂」

娜芙蒂蒂的名字意為"來自遠方的美女"，現存一尊石灰岩彩色半身像，高50 公分，距今3300 年歷史，收藏在柏林新博物館。正是這尊非常寫實的雕像，讓人們穿越歷史得見她的真容。

娜芙蒂蒂嫁給古埃及十八王朝的阿赫那頓法老。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
娜芙蒂蒂嫁給古埃及十八王朝的阿赫那頓法老。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
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「國王座椅」

整個座椅為木製結構，覆以金銀薄板製成，極為豪華。椅背部分使用金、銀、彩色玻璃寶石等材質打造，椅背上生動的描繪著法老與王后的日常生活，人物圖像採埃及典型「樣式化」表現手法，忽略人體的客觀性，著重於能將身體各部分的特徵表現出來，左邊的圖坦卡門法老王和右邊的王后都有著側面的頭部、正面的眼睛、傾正面的胸部及呈側面的腿和腳。在太陽神的庇佑下，王后似乎一面為法老塗抹著香精油，一面對他訴說著什麼，而圖坦卡門也專注地傾聽著。

生動描繪法老王生活的國王座椅。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
生動描繪法老王生活的國王座椅。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
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「儀式用床」

埃及人相信地平線的兩側各有一隻獅子，負責管理每日太陽的日出。於是埃及人也相信，當法老王死後，可以從此床上重生，進到來世。

古埃及時代儀式用床。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
古埃及時代儀式用床。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
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「站在獵豹身上的圖坦卡門雕像」

圖坦卡門一手拿著長長的桿子，另一手拿著連枷。頭上戴著長型皇冠，額頭上飾有一條眼鏡蛇。頸部上則有覆蓋胸部和肩膀的大衣領，腳上則是穿著涼鞋。

浮誇的穿著打扮，明顯能看出阿瑪納時期的藝術風格。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
浮誇的穿著打扮，明顯能看出阿瑪納時期的藝術風格。（圖/主辦單位聯合數位文創提供）
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展覽名稱：圖坦卡門－法老王的黃金寶藏特展

展覽日期：2020.1.17(五) ~ 2020.4.5(日)(除夕、初一、228紀念日休館)

展覽地點：國立中正紀念堂　2、3展廳(台北市中正區中山南路21號)

開放時間：每日10:00-18:00 (17:30停止售票及入場)

【活動資訊】

◎活動時間： 即日起至2020年1月6日晚間23:59止。

◎得獎獎項：【圖坦卡門－法老王的黃金寶藏特展】門票2張。

◎活動方式：

1、加入udn走跳世界粉絲團

2、於活動貼文留言回答「你最期待看到圖坦卡門的哪一項寶藏？」

就有機會獲得門票2張，活動結束後，由活動小組隨機抽出得獎者。

◎得獎公布：1月7日於活動貼文中公布。

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請於1月12日前私訊udn走跳世界粉絲團小編，並回覆「得獎項目、個人真實姓名、連絡電話、郵遞區號及寄件地址」，才算完成獲獎程序，逾時回覆將喪失得獎資格。得獎者收到小編回覆兌領通知後，將以郵遞方式將票券寄出。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可私訊小編或E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。

埃及眼鏡蛇

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