日本熱銷款！五星級智能料理舒肥機上市

BONIQ Pro智能舒肥機。圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

由日本獨家設計，於2019年甫一推出就熱銷爆紅的智能舒肥機BONIQ Pro正式來台，預計有望在舒肥飲食市場掀起一波搶購熱潮。



舒肥飲食透過隔水加熱的方式，以低溫慢煮狀況下就能達到殺菌、保鮮，美味三大要訣，由於操作簡易，不僅能夠保留食材新鮮度，降低蛋白質的破壞，對於瘦身、養身族群來說，能夠同時達到減少身體負擔，還可體現味蕾享受的精緻料理神器，尤其料理過程低油煙，在日本深受主婦們喜愛，銷售量更高達8440萬日幣，幾乎已是家家戶戶廚房的必備品。

BONIQ Pro智能舒肥機。圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

更讓人興奮的是，BONIQ Pro這次作為全球最輕巧款型，機體不到1公斤，拆解方便外，功率還較於其他品牌高出許多，烹調量加大，預熱速度提升，同時具備wifi連結功能，能自動記住烹飪過的食譜外，還可以遠端操作，不僅介面時尚簡單，設計更近乎直覺式操作，讓料理絕緣體也能輕易化身為五星級主廚的究極設計。



BONIQ Pro智能舒肥機-太空銀款。圖/聯合數位文創提供 分享 facebook BONIQ Pro智能舒肥機-燿石黑款。圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

這次博尼克與聯合數位文創旗下「有．設計uDesign」合作，於嘖嘖上線募資，更誠意十足的推出超早鳥方案，於期間內推出限量優惠，價格現折1,500元起，高規產品價格卻非常親民，讓許多消費者引頸期盼，同時未來更計畫於官方粉絲團上推出多樣化的舒肥料理食譜，不論是期待在家就能享受米其林餐廳的料理，或忙碌的上班族想維持身材，期望簡單自製舒肥便當，都能靠這台智能料理舒肥機輕鬆達成。

