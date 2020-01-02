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Hello Kitty與plain-me攜手打造話題聯名 讓珍珠奶茶、雞排、小籠包成主角

2020-01-02 10:34聯合報 記者曾智緯／即時報導

Hello Kitty與plain-me聯名，推出話題單品，並讓珍珠奶茶、油條、...
Hello Kitty與plain-me聯名，推出話題單品，並讓珍珠奶茶、油條、小籠包和雞排成為主角。圖／plain-me提供
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可愛度破表！台灣時尚品牌plain-me在新年推出全新話題聯名，找來超萌教主Hello Kitty合作，打造系列服飾、配件，還將具有在地意象的經典小吃包括珍珠奶茶、油條、小籠包和雞排當作設計元素，並成為主角，讓人看了只能直呼「卡哇伊」！

Hello Kitty與plain-me聯名，推出話題單品，並讓珍珠奶茶、油條、...
Hello Kitty與plain-me聯名，推出話題單品，並讓珍珠奶茶、油條、小籠包和雞排成為主角。圖／plain-me提供
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在2019年分別與不少品牌聯名的plain-me，在一年開始時就推出了與Hello Kitty攜手合作的全新系列，設計團隊以「Hello Kitty如果在今天」為主題，並呼應視覺藝術大師Andy Warhol說過「每個人都能成名15分鐘！」的概念，將Hello Kitty擬人化，想像當她成為網紅來到台北時，會碰到什麼樣的人、事、物。因此產生了讓在地美食包括聞名國際珍珠奶茶、小籠包、雞排和油條，讓plain-me透過刺繡的方式呈現於商品上。而Hello Kitty也即時運用社群媒體和大家分享她的美照、以及大啖美食的照片，plain-me就要讓大家穿上可愛的聯名服裝，一起遊台灣吃美食、隨興自拍。

Hello Kitty與plain-me聯名，推出話題單品，並讓珍珠奶茶、油條、...
Hello Kitty與plain-me聯名，推出話題單品，並讓珍珠奶茶、油條、小籠包和雞排成為主角。圖／plain-me提供
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Hello Kitty與plain-me聯名系列商品以主角多變的形象貫穿，不管是對著鏡子比自拍、帥哥手酷炫擺拍，還有忙於拍食物美照，每一個動作都活潑可愛。配色上除了Hello Kitty身上經典的紅白藍三色外，還加入百搭的黑、卡其、軍綠等色，版型則是男、女都能輕鬆駕馭，讓連帽上衣、寬版T恤可以靈活搭配創造層次。另外，高腰抽繩長褲除了穿著舒適外更能突顯腿長，旅行小包、棒球帽、飲料提把更是不可或缺的百搭單品。

Hello Kitty與plain-me聯名，推出話題單品，並讓珍珠奶茶、油條、...
Hello Kitty與plain-me聯名，推出話題單品，並讓珍珠奶茶、油條、小籠包和雞排成為主角。圖／plain-me提供
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Hello Kitty珍珠奶茶

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