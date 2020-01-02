阿原「兩光鼠」系列商品迎春 螢光月桃色亮眼喜洋洋
本土手工皂品牌-阿原發表「2020我就是光-兩光鼠系列商品」，希望每個人都能在新的一年，揮別過往的黑暗，Light Up遇見更好的自己。
阿原表示，為2020年創作的「兩光鼠」，來自十二生肖的啟示，也移植台灣傳統廟會文化「作醮」的萬分精采。2020就像發出兩道光，兩光兩光-不拘小節、憨直和氣的兩光鼠於焉誕生。
透過兩光鼠，阿原不僅設計了作為VIP贈禮的「2020兩光鼠月曆」，選用印刷顯色的進口美術紙，好書寫且不滲透。特別講究的裝幀，費時又費工，裸背穿線膠裝，穩定不掉頁，可180度攤平，搭配迷人的螢光月桃紅主題色，配上堅固加厚的打凹光輪燙金精裝封面，相當吸睛。
此外，阿原也來到虎尾用最細的棉紗織成布巾，兩光鼠轉身一躍，跳進螢光月桃色裏，沾染著虎尾人的熱情與勇氣，在紗線中顯形，方巾上繪著雙手扯鈴的艾草兩光鼠扭轉乾坤，長巾上印著隻手撐著光輪的月桃兩光鼠帶來勇氣。阿原將紗巾作為滿額贈禮，幫人擦去一整年豐收的淚水和汗水，陪著你一起努力。
另，阿原2020「我就是光」禮盒則內含一顆100g的「光皂」，經18道工序，訴求保留植萃活性能量，以綠豆和薏仁為基底搭配複方精油製皂，豐富的維生素對受損粗糙的肌膚，有相當不錯的滋潤和撫慰效果。此外，50mL的「光明香霧」，也以植物香氣為方，安撫心靈。前味柑橘果香讓人心情愉悅招財氣，後韻木質調幫助釐清紊亂思緒心頭定。適合年末忙裡忙出無法好好喘息，以及容易因血液循環不佳手腳冰冷的人。噴灑於空間中，可舒緩因冷空氣所引起的鼻子、氣管不適。最後是一包160g的「光明香氛鹽」，鹽來自海水之精，是天然、潔淨之物，為新的一年抗衡負能量迎來萬吉。
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