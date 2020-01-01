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不瘋煙火來寺廟 法鼓山迎新三部曲成年輕人跨年新選擇

2020-01-01 17:16聯合報 記者陳宛茜/即時報導

新年元旦相約前往寺院，成為台灣人跨年迎新的選項，就連年輕人也不例外。法鼓山農禪寺自2014年起，結合彌陀佛七、跨年法會、元旦早課，漸次推動的「元氣迎新三部曲」，提供一處寧靜、溫馨的跨年空間。

法鼓山表示，今天凌晨5點多，已有近5百位民眾在農禪寺大殿周圍靜候，預備參加6點的早課。專程從台中北上的吳秀香表示，她和先生還有8歲兒子都是首度參加農禪寺跨年，跨年夜後，他們也順著孩子心願，全家一起做新年早課，一同祈願世界和平，人心安定沒有紛擾。

就讀大一的范進軒、江家齊等青年，決定通宵將跨年法會、迎新早課、報名菩薩戒一氣呵成，當成自己的新年禮物。對於在農禪寺隨緣抽取的「新年心功課」，以及方丈和尚果暉法師以「團體、團體」，詮釋「2020」(twenty、twenty)的開示，他們也當成今年成長的目標。

法鼓山台中寶雲寺、台南分院舉行的「楞嚴早課」，同樣也是滿場信眾；而在高雄紫雲寺、三峽天南寺、臺北安和分院進行的禪修迎新，更是在活動前一個月就已額滿後補。

法鼓山表示，在桃園的齋明別苑，今起到一月五日將舉辦「墨寶迎新」書法作品展，現場並有春聯結緣，活動無須報名。今年這一年，各寺院將興辦多項團體課程，例如兒童營、青年營、福田班、長青班、佛學班等，歡迎社會大眾參與。

新年元旦相約前往寺院，成為台灣人跨年迎新的選項。圖/法鼓山提供
新年元旦相約前往寺院，成為台灣人跨年迎新的選項。圖/法鼓山提供
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新年元旦相約前往寺院，成為台灣人跨年迎新的選項，圖為農禪寺早課。圖/法鼓山提供
新年元旦相約前往寺院，成為台灣人跨年迎新的選項，圖為農禪寺早課。圖/法鼓山提供
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跨年青年

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